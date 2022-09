Von Henri Apell

Massive Open Online Courses werden immer häufiger genutzt. Egal, ob von Kursanbietern oder Lehranstalten.

Wir haben das Wichtigste über Massive Open Online Courses zusammengefasst.

Massive Open Online Courses: Was steckt dahinter?

MOOCs sind Online-Kurse, die jedem offenstehen, der sie belegen möchte. Sie werden in der Regel von Universitäten oder anderen Bildungseinrichtungen angeboten und haben oft ein ähnliches Format wie herkömmliche Kurse mit Vorlesungen, Lesungen und Aufgabenstellungen. MOOCs unterscheiden sich jedoch in mehreren wichtigen Punkten von herkömmlichen Kursen.

Erstens sind sie in der Regel viel größer, mit Hunderten oder sogar Tausenden von eingeschriebenen Teilnehmern. Zweitens werden sie in der Regel vollständig online abgehalten, ohne persönliche Treffen. Und schließlich werden sie oft kostenlos oder zu sehr geringen Kosten angeboten. Aufgrund dieser Merkmale haben MOOCs das Potenzial, einem größeren Personenkreis als je zuvor eine hochwertige Ausbildung zu bieten.

Die Vorteile von Massive Open Online Courses zusammengefasst

In den letzten Jahren sind Massive Open Online Courses (MOOCs) immer beliebter geworden, da sie jedem offenstehen, der eine Internetverbindung hat. Sie bieten in der Regel ein hohes Maß an Flexibilität und Interaktion. Außerdem lassen sie sich einfach finden, da die Anbieter regelmäßig Google Anzeigen schalten. MOOCs haben zwar einige Nachteile, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie weniger persönlich sind als herkömmliche Kurse, aber es gibt auch einige bedeutende Vorteile.

Ein Hauptvorteil von MOOCs besteht darin, dass sie es den Lernenden ermöglichen, in ihrem eigenen Tempo zu lernen. Dies kann besonders für Studierende von Vorteil sein, die einen vollen Terminkalender haben oder die am besten lernen, wenn sie das Tempo ihres Studiums selbst bestimmen können. Darüber hinaus bieten MOOCs oft ein breiteres Spektrum an Kursmaterial als traditionelle Kurse.

Dies bedeutet, dass die Lernenden Kurse finden können, die ihren spezifischen Interessen und Bedürfnissen entsprechen. Und schließlich sind MOOCs in der Regel erschwinglicher als herkömmliche Kurse, sodass sie für ein breiteres Spektrum von Lernenden zugänglich sind. Insgesamt bieten MOOCs eine Reihe von Vorteilen, die sie für viele Teilnehmer zu einer attraktiven Option machen.

MOOCs geben vielen Personen die Möglichkeit, sich auf einfachen Weg weiterzubilden. Sie sind daher eine gute Alternative zu herkömmlichen Onlinekursen.