Von Henri Apell

Ist die Schule beendet oder ein Studium abgeschlossen, so schlägt die Frage auf, welchen weiteren beruflichen Weg man einschlagen möchte. Grundsätzlich ist die Berufswahl keine Entscheidung, welche man aus einer aktuellen Laune treffen sollte.

Da ein Beruf langfristig Freude bereiten soll und natürlich auch ein gewisser Lebensstandard abzusichern ist, ist es wichtig sich eingehende Gedanken zu machen, um dann eine persönlich richtige Entscheidung zu treffen.

Grundsätzlich sollte man bei der Berufswahl immer überdenken, ob ein Angestelltenverhältnis angestrebt wird, oder ob man den Schritt in die Selbständigkeit wagt. Die zweite Option ist nur dann zu empfehlen, wenn tatsächlich durch die familiäre Situation oder durch ein Hobby eine grundlegende Sachkenntnis vorhanden ist. Ansonsten sollte man eine Selbständigkeit eher nach einer fundierten Ausbildung beginnen, da auch betriebswirtschaftliche Vorgänge die Basis einer Selbständigkeit darstellen.

Wo informiert man sich über exotische Berufe?

Viele Menschen möchten in einem spannenden und exotischen Beruf arbeiten, welcher nichts mit einem gewöhnlichen Bürojob zu tun hat. Möchte man sich über exotische, aber auch gewöhnliche Jobs informieren, so bietet sich das Internet als Informationsquelle an. Hier kann man sogar erfahren, wie man das Berufsfeld eines Privatdetektivs einzuschätzen hat und wie man beruflich den Weg von Sherlock Holmes einschlagen kann.

Verschiedene Anbieter werden dem interessierten Besucher aufzeigen, wie die Arbeit eines Privatdetektivs aussieht, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, wie in einer Detektei die Aufstiegschancen stehen und ob eine Spezialisierung möglich ist.

Gleichzeitig wird man in fundierten Artikeln entdecken, dass die Arbeit eines Privatdetektivs nicht immer etwas mit der Spannung und Romantik zu tun hat, wie es Film und Fernsehen gerne suggerieren. Tatsächlich kann man bei diesen Anbietern erfahren, dass der Beruf des Detektivs zwar abwechslungsreich ist, aber beispielsweise sogar eine anerkannte Ausbildung im Detektivgewerbe (ZAD) angeboten wird. Auch der Punkt der Weiterbildung wird bei den informationsgebenden Quellen behandelt und somit profitieren Berufseinsteiger von Anbietern, welche nicht nur die klassischen Bürojobs behandeln, sondern auch exotische Berufsbilder näher beleuchten.

Die eigenen Stärken und Schwächen

Bevor man sich für einen Beruf entscheidet, ist es wichtig, die eigenen Stärken richtig einschätzen zu können, aber auch die eigenen Schwächen realistisch einzuordnen. Vertieft man sich gerne in Arbeit und möchte nicht gestört werden, so ist eventuell ein Beruf mit viel Kundenkontakt auszuschließen. Sind die Fremdsprachenkenntnisse eher auf einem Anfängerniveau angesiedelt, so ist ein internationaler Konzern mit gewünschten Fremdsprachenkenntnissen wahrscheinlich nicht die richtige Wahl. Aus diesem Grund sollte man einen Beruf wählen, der auf die eigenen Stärken zuschnitten ist und man somit eine gute Basis besitzt, um den Job hervorragend auszuführen.

Wissen, wo man sich bewirbt

Bevor man ein Bewerbungsschreiben versendet, sollte man sich ein genaues Bild über das Unternehmen machen und eventuell auch nach Arbeitnehmerbewertungen im Internet suchen. Es ist immer von Vorteil, wenn man auch Details über das Unternehmen erfährt, da man einen Job ja langfristig ausführen möchte und somit ein gewisser Wohlfühlcharakter gegeben sein muss. Vielen Menschen ist es wichtig, dass in Unternehmen gewisse Hierarchien herrschen, um sich an diesen zu orientieren.

Anderen Personen möchten gerne flache Hierarchien vorfinden, was mittlerweile bei vielen modernen Arbeitgebern gelebt wird. Zusammengefasst sollte man sich ein gutes Bild machen und viele Informationen sammeln, bevor eine Bewerbung versendet wird.