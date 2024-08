Von admin

Ein beständiger Wandel

Die Uhr des Lebens dreht sich immer schneller, – zumindest haben viele von uns diesen Eindruck. Denn kaum haben wir uns an etwas gewöhnt, wird es durch ein Update ersetzt, von dem wir erst mal keine Ahnung haben, wie es funktioniert. Vor allem im Berufsleben beschleunigt sich dieser Kreislauf und fordert uns ein hohes Maß an Flexibilität ab, verbunden mit der Bereitschaft, ständig dazuzulernen und uns mit neuen Arbeitsbedingungen zu arrangieren.

Doch wer weiß schon, ob er den steigenden Anforderungen, die auf ihn zukommen, auf Dauer gewachsen sein wird?

Kein gutes Gefühl, – es sei denn, da ist jemand, der uns in den Phasen der Umorientierung unterstützt, damit wir stets den Überblick behalten.

Stillstand wäre ein Rückschritt

Moderne Unternehmen müssen mit permanenten Veränderungen im Markt und in der Arbeitswelt Schritt halten. Das gilt für technische Bereiche genauso wie für die gesamte Organisationsstruktur einer Firma, – natürlich mit Folgen für die Arbeitsabläufe und damit für alle Mitarbeiter, die sie am Laufen halten. Denn für sie bedeuten die Veränderungen einen ständigen Anpassungsprozess, der so einiges Konfliktpotenzial mit sich bringt. Darauf muss ein Unternehmen vorbereitet sein.

Weitsichtige Firmenchefs sorgen daher rechtzeitig für eine Infrastruktur, die es Mitarbeitern bei Veränderungen möglichst leicht macht, sich neue Kompetenzen anzueignen. Eigene Schulungsräume ermöglichen kurzfristige Info-Meetings, Coaching-Sitzungen und natürlich auch langfristig geplante Weiterbildungsseminare. Idealerweise sind diese mit der im Unternehmen angewandten Technik ausgestattet, damit die Teilnehmer ihr neu erworbenes Wissen auch gleich praktisch testen können. Wo keine eigenen Schulungsräume vorhanden sind, kann man als zweitbeste Lösung aber auch Hotelräume für ein paar Tage mieten, um seine Mitarbeiter auf den neuesten Stand zu bringen.

Mitarbeiter-Fortbildung

Auf lange Sicht sind eigene Räume für Inhouse-Schulungen jeder Art natürlich die bessere und vor allem die ökonomisch günstigere Lösung. Ihr Interieur kann passend zu den jeweiligen Themen eingerichtet und direkt mit der Infrastruktur des Hauses vernetzt werden. Das schafft Bedingungen, die das Ziel jedes Meetings optimal unterstützen.

Eine wichtige Rolle kommt dabei der Beleuchtung des Raumes zu. Als zentrale Lichtquelle erhellt eine passende Deckenleuchte mit LED-Licht energieeffizient und kostensparend den Raum und bietet die perfekte Voraussetzung für eine konzentrierte Mitarbeit der Teilnehmer. Die Farbtemperatur dieser Leuchtmittel kann man an die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer anpassen und für jeden Anlass eines Meetings die passende Atmosphäre schaffen.

Den wichtigsten Anteil am Ergebnis von Inhouse-Schulungen haben natürlich ihre Referenten. Bei fachbezogenen Themen sind dies in der Regel interne Führungskräfte, die das nötige Expertenwissen haben, aber oft noch ungeübt darin sind, dieses Wissen an andere weiterzuvermitteln. Dieses Manko kann durch qualifizierte Coachings für Führungskräfte behoben werden. Mit der Unterstützung ihres Coachs können sie eine verständliche Form der Wissensvermittlung entwickeln, die ihrer Persönlichkeit entspricht und somit die besten Chancen bietet, bei den Schulungsteilnehmern gut anzukommen.

Eine lohnende Investition

Neben akuten Anlässen am Arbeitsplatz, die eine Schulung, ein Coaching oder eine Weiterbildung der Mitarbeiter nötig machen, gibt es für Arbeitgeber viele weitere Gründe, die für eine Investition in die Fortbildung ihrer Mitarbeiter sprechen. Denn bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass diese sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens auswirkt und gleichzeitig sein Image und sein Betriebsklima verbessert.