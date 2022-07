Von Henri Apell

„Qualifizierung ist die beste Investition in die eigene Karriere.“ Dieser Satz ist zwar oft gehört, aber stimmt er auch?

In diesem Artikel nehmen wir uns die Zeit und untersuchen genau, inwiefern Weiterbildung tatsächlich die Karrierepotenziale und Aufstiegschancen verbessern kann.

Aufstiegschancen durch Weiterbildung

In vielen Unternehmen ist Fortbildung ein wichtiger Teil der Personalentwicklung. Denn sie bietet Mitarbeitern die Chance, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse auf dem neuesten Stand zu halten und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig eröffnen sich durch Weiterbildung auch neue Aufstiegschancen.

Sie kann Mitarbeitern helfen, ihre Karriere voranzutreiben und sich für höhere Positionen zu qualifizieren. Sie erweitert nicht nur das Wissen der Mitarbeiter, sondern verbessert auch ihre Fähigkeiten und Kompetenzen.

Dadurch zum einen die Effizienz der Mitarbeiter und zum anderen ihr Wert für das Unternehmen. Betriebe, die in Weiterbildung investieren, signalisieren damit, dass sie an den Fähigkeiten und Kompetenzen ihrer Mitarbeiter interessiert sind und diese weiterentwickeln wollen. Dies stärkt das Vertrauen der Mitarbeiter in das Unternehmen und fördert die Motivation und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Gleichzeitig eröffnen sich für die Unternehmen durch Weiterbildung neue Geschäftsmöglichkeiten und Wachstumschancen.

Karrierepotenzial mit Weiterbildung verbessern

Viele Unternehmen planen bereits ihre Erweiterung und suchen nach qualifizierten Arbeitskräften. Dies ist eine großartige Nachricht für Menschen, die daran interessiert sind, ihr Karrierepotenzial zu verbessern. Eine der besten Möglichkeiten, um sich für diese neuen Jobchancen zu qualifizieren, ist die Weiterbildung.

Durch diese können Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten erweitern und sich so für eine bessere Position in Ihrem Unternehmen oder in einem anderen Unternehmen qualifizieren. Aber Weiterbildung ist nicht nur für Menschen interessant, die gerade am Anfang ihrer Karriere stehen.

Auch erfahrene Arbeitnehmer können von einer ihr profitieren. So kann beispielsweise ein/e Automobilverkäufer/in sich mit einer Fortbildung bezüglich der Preisgestaltung fortbilden und anschließend Kunden, die ihr Auto mit Motorschaden verkaufen möchten, einen fairen Preis bieten.

Wenn Sie also daran interessiert sind, Ihr Karrierepotenzial zu verbessern, sollten Sie über eine Weiterbildung nachdenken. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzubilden, also finden Sie heraus, was am besten zu Ihnen passt. Dann können Sie sich auf den Weg machen und Ihre Karriere auf die nächste Stufe bringen!