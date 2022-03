Von Henri Apell

Wenn wieder einmal die Börsenkurse purzeln, überlegen sich viele Anleger, wo die sicheren Häfen für ihr hart erspartes Geld sind. Man weiß grundsätzlich, was zu einem guten Portfoliomix gehört. Neben Aktien zählen dazu auch Anleihen, Immobilien und natürlich Edelmetalle.

Insbesondere Gold erhält in unsicheren Zeiten seinen Glanz und wird in der Regel auch stark nachgefragt. In welcher Form man in Gold investieren sollte, möchten wir den Experten überlassen. Dennoch sei der Hinweis erlaubt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, in Gold zu investieren. In Krisenzeiten werden vor allem physische Edelmetalle stark nachgefragt.

Warum Gold in jedes Portfolio gehört

Wenn Sie heute Goldmünzen kaufen, dann halten Sie einen festen Wertgegenstand in ihren Händen. Man kann es Ihnen nicht mehr wegnehmen und Sie können es sicher zu Hause aufbewahren. Wenn Sie in Gold investieren möchten, können Sie dies aber auch auf unterschiedliche Art und Weise tun.

Zu den gebräuchlichsten Formen zählt das Investment in Unternehmen, die mit Gold handeln, es weiterverarbeiten oder erschließen. Im historischen Vergleich hat sich Gold als Investment immer sehr gut geschlagen. Es ist eine Anlageklasse, die sich seit mehreren 1000 Jahren bewährt hat. Aus diesem Grund gehört es in jedes Portfolio. Dieser Meinung schließen sich auch die meisten Portfoliomanager an.

Individuelle Anlagestrategie wählen

Es ist daher auch nicht wichtig, ob zum Zeitpunkt des Kaufs die Kurse noch weiter fallen, denn man hat ja schließlich einen langfristigen Anlagehorizont im Blick. Anders verhält es sich bei investierten Mitteln, die unmittelbar gebraucht werden. Hier sollte man sich sehr wohl überlegen, in welche Aktientitel man investiert. Je spekulativer ein Wert eingestuft wird, desto größer ist auch das Potenzial von Kursbewegungen.

Dies betrifft aber sowohl die Kursbewegung nach oben wie auch nach unten. Daraus ergibt sich die Anlagestrategie. Außerdem ist es wichtig, ein ausgeglichenes Portfolio zu halten. Viele Anleger verfügen aber nicht über die Mittel, ausreichend zu streuen. Es ist leicht, in Immobilien zu investieren, wenn man über ein Vermögen von 10 Millionen Euro verfügt. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass dies wohl eher die Ausnahme ist. 10 Millionen zu streuen ist leichter als 50.000 Euro zu streuen.

Natürlich macht es Sinn, eine Investition zu einem Zeitpunkt zu tätigen, in dem die Kurse gerade abfallen.