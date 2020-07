Von Henri Apell

Immer mehr Menschen vertrauen den Banken nicht mehr und bewahren ihre Wertsachen zu Hause auf. Die Gründe sind dafür sehr vielfältig.

Daher nutzen immer mehr Menschen die Vorteile eines Tresors. Um die Sicherheit für verschiedene Wertgegenstände zu gewährleisten, werden auch unterschiedliche Tresorarten angeboten.

Ein Wandtresor stellt grundsätzlich die sicherste Variante dar, weil man dadurch Einbrecher abhält, Dinge einfach so mitzunehmen. Man sucht sich meist ein Produkt aus, das zu seinem Bedürfnis passen könnte. Es kommt also darauf an, welche Wertgegenstände man besitzt.

Letztlich wird es auch auf den Wert ankommen. Kauft man zum Beispiel sehr viele Goldbarren, dann mag das auch ein interessanter Aspekt sein, den es zu berücksichtigen gilt.

Welcher Tresor sollte benutzt werden?

Ebenso kann man vielseitige Produkte berücksichtigen, die etwa für weniger wertvolle Produkte anwendbar wären. Sie werden aber im Extremfall keinen normalen Tresor kaufen und sich für den Wandtresor entscheiden, wenn Sie Gold im Wert von 10 Millionen Euro zu Hause aufbewahren möchten.

Oft kommt das Argument, dass man das ohnedies nicht zu Hause aufbewahren sollte. Dem ist aber zu widersprechen, denn die Sicherheit von Gold und anderen Wertgegenständen ist auch in einer Bank nicht gewährleistet.

Der Grund liegt in einer rechtlichen Begründung, über die nur wenige Menschen Bescheid wissen. Ein wichtiger Bereich ist, dass Wertgegenstände in der Bank nur bis zur Einlagensicherung als gesichert gelten. Wertgegenstände, die über diesen Wert liegen, können als Kredit an die Bank gewertet werden. Natürlich wird das nur dann schlagend werden, wenn die Bank einen Konkursantrag stellt. Allerdings sollte man sich Gedanken über diese gesetzliche Regelung machen, wenn man sich eines Heimtresors für sein Goldvermögen verwehrt.

Nachdem wir uns lange über die Sinnhaftigkeit eines Tresors unterhalten haben, muss nun auch das Kaufkriterium gewählt werden.

Was macht den Kauf eines Tresors aus?

Worauf sollte geachtet werden, wenn man sich einen Wandtresor kauft. Ein Safe oder eine einfache Metallbox wird nicht ausreichen, wenn man bedenkt, dass ein Geldvermögen im Eigenheim schlummert. Für Briefmarken (wenn sie kein Millionenvermögen verkörpern) wird es wohl ausreichend sein. Man wählt nach Größe, Gewicht und Feuer- oder Einbruchschutz.

Es wird allgemein dazu geraten, dass man einen Safe mit Feuerschutz benutzt.