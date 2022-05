Von admin

Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Schon allein die Unabhängigkeit und die finanzielle Freiheit klingen verlockend. Doch vor allem ist es die Möglichkeit, flexibel von zu Hause oder im eigenen Büro zu arbeiten, der die meisten Menschen zu diesem Schritt animiert.

Viele, die überlegen, den Einstieg in eine freiberufliche Tätigkeit zu wagen, machen sich am Anfang aufgrund der Unsicherheit Sorgen. Es ist nicht immer leicht, zu entscheiden, wie realistisch dieser Entschluss ist. Vielleicht wollen Sie nur einen Nebenverdienst oder Sie fragen sich, ob es möglich ist, so viel Geld zu verdienen, dass Sie Ihren Vollzeitjob aufgeben können.

Auch, wenn die Selbstständigkeit viel Zeit, Arbeit und Motivation erfordert, ist die freiberufliche Arbeit durchaus möglich und bringt viele Vorteile mit sich.

Flexibilität

Die flexiblen Arbeitszeiten sind der Grund, weshalb viele Menschen den Entschluss fassen, sich selbstständig zu machen. Besonders für Eltern, die sonst viel zu tun haben, ist es so möglich, ihre Arbeit zu erledigen und gleichzeitig ihrer Elternrolle gerecht zu werden. Als Freelancer geht es normalerweise darum, Abgabetermine einzuhalten und auf die Qualität der Arbeit zu achten. Sie können außerdem so viel arbeiten, wie Sie möchten.

Homeoffice oder Arbeiten im Urlaub!

Sie können in Ihrem eigenen Zuhause arbeiten oder sich auch in den Garten setzen. Sie können reisen und in einem Coworking-Space arbeiten. Überall dort, wo eine gute Internetverbindung besteht und Sie sich in Ruhe auf Ihre Arbeit konzentrieren können, können Sie Ihre Arbeit ausüben. Dank des Internets können Sie mit Kunden in der ganzen Welt arbeiten und sind dabei völlig ortsunabhängig. Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, freiberuflich zu arbeiten, sei es als Nebenbeschäftigung oder als Vollzeitjob, dann könnte das die richtige Entscheidung sein.

Hohe Einnahmen und Preise, die Sie selbst festlegen

Als Freiberufler legen Sie Ihre eigenen Preise fest. Sie entscheiden auch, wie viel Arbeit Sie annehmen. Es gibt Freiberufler, die ein hohes Gehalt erzielen. Es kommt hierbei auf Ihre Erfahrungen, die Branche und einen professionellen Auftritt an. Dann haben Sie die Möglichkeit, ein gutes Gehalt zu verdienen.

Als Freiberufler stehen Ihnen viele Apps und Programme zur Verfügung, die Sie für Ihren Internetauftritt nutzen können. Zum Beispiel gibt es online Programme, die Sie verwenden können, um ein Logo zu erstellen. Darüber hinaus helfen Ihnen soziale Netzwerke und Plattformen wie LinkedIn und Upwork, ein Profil zu erstellen und Kunden auf sich aufmerksam zu machen.

Sie genießen viele Freiheiten und Sie können selbst entscheiden, welche Preise Sie festlegen und auch, wo Sie arbeiten möchten. Sie haben außerdem die Möglichkeit, sich selbst fortzubilden und Online-Kurse und -Angebote zu nutzen.

Viele junge Erwachsene entscheiden sich für die Selbstständigkeit, unter anderem auch deshalb, da es am Arbeitsmarkt nicht die Chancen gibt, nach denen sie suchen. Sogar viele Hochschulabsolventen arbeiten nach dem Abschluss freiberuflich und viele auch in Vollzeit. Auch immer mehr Arbeitgeber und große Unternehmen suchen nach freiberuflichen Mitarbeitern, die flexibel an Projekten mitarbeiten können.

