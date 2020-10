Von Henri Apell

Ein Business-Coach ist jemand, den Sie einstellen können, damit Sie Ihr Unternehmen ausbauen und Ihre kurz- und langfristigen Ziele erreichen können. Er oder sie wird Sie dabei problemlos anleiten, sich Ihr Unternehmen vorzustellen oder Ihre Mission zu erfüllen.

Ganz gleich, ob Sie schon lange im Geschäft sind oder erst am Anfang Ihrer Tätigkeit stehen: es gibt keine Entschuldigung dafür, keinen Business-Coach zu haben. Lassen Sie uns einmal die Argumente dafür etwas genauer ansehen.

Ihr Business-Coach kann eine externe Quelle für Ideen sein

Ihre Ideen sind es, die Ihr Unternehmen geschaffen haben. Sie sind dafür verantwortlich, sie aufzustellen und sich Konzepte auszudenken, die Ihr Unternehmen wachsen lassen, da es in erster Linie Ihr Geschäft ist. Aber mit Hilfe eines Business-Coaches können Sie die Sichtweise anderer zu Ihrem Unternehmen besser verstehen. Ihr Business-Coach kann seine Gedanken objektiv mitteilen.

Ihr Business-Coach wird Ihnen helfen, weniger Stress zu haben

Ihr Business-Coach wird nicht Ihr Assistent sein, der Ihnen hilft, die Aufgabe für Sie zu erledigen. Aber wir lassen Sie erkennen, was Sie falsch machen und was Sie selbst tun müssen, um die Situation zu korrigieren. Ihr Business-Coach wird Sie über die wichtigeren Dinge aufklären, die Sie zuerst tun müssen. Er oder sie wird Ihnen beibringen, nicht nur Ihre Veranstaltungen zu organisieren, die Ihr Unternehmen betreffen, sondern auch für Ihre täglichen Aktivitäten.

Ihr Business-Coach wird Ihnen als Kritiker dienen

Sie können sicher sein, dass Ihr Business-Coach Ihnen immer den Rücken freihält. Er oder sie wird immer da sein, vor allem, wenn in Ihrem Unternehmen Chaos herrscht.

Sie können einen Freund und gleichzeitig einen Kritiker in Ihrem Business-Coach haben. Und weil Ihr Business-Coach sich um Ihr Unternehmen kümmert, ist die konstruktive Kritik, die er oder sie äußert, unvoreingenommen.

Ihr Business Coach wird Ihnen helfen, Ihr Unternehmen qualitativ zu verbessern

Ihr Business-Coach ist jemand, mit dem Sie Hand in Hand für das Wachstum und den Erfolg Ihres Unternehmens arbeiten können. Da Ihr Business-Coach ein Experte in Sachen Geschäftswelt ist, kann er Ihnen Strategien beibringen, die Ihr Unternehmen profitabel machen.

Wenn Sie zum Beispiel ein Online-Spieler sind und im Casino von Mr Green spielen, dann kann ein guter Trainer Ihnen mit Gewinnen und Geldangelegenheiten helfen. Jemanden zu coachen, muss sich übrigens nicht immer nur auf geschäftliche Aktivitäten beziehen – gerade Freizeitaktivitäten sind gerade dazu prädestiniert, auf den großen Wissensschatz eines Coachs zurückzugreifen. Sei es Fußball, Badminton oder der Gesangunterricht – ein guter Coach wird stets im Auge zu haben, die Qualität seines Schützlings anzuheben.

Ihr Business-Coach wird Ihnen einen Schubs geben

Ihr Business-Coach wird wie ein Lehrer sein, der Ihnen eine Aufgabe gibt, an der Sie arbeiten und die Sie innerhalb der vorgegebenen Frist abliefern müssen. Ihr Business-Coach wird Sie dazu drängen, zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, damit Sie das erreichen, was Sie sich für Ihr Geschäft wünschen. Ihr Business-Coach kann von Ihnen verlangen, monatliche Finanzberichte vorzulegen, und Sie auffordern, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens positive Ergebnisse zu erzielen.

Ihr Business-Coach wird Ihnen mehr über Ihr Unternehmen beibringen

Sicherlich wird Ihr Business-Coach Ihnen beibringen, wie Sie Gewinne erzielen können. Aber darüber hinaus wird er oder sie Sie über die Besonderheiten Ihrer Geschäftsnische und des gesamten Geschäfts an sich im Allgemeinen aufklären. Ihr Business-Coach wird Ihnen auch helfen, wie Sie Ihr Unternehmen vernetzen und vermarkten können.

Fazit

Egal, an welchem Punkt Ihres Unternehmens Sie sich befinden, Sie werden immer diese Person an Ihrer Seite brauchen, die Sie gut führen kann. Wenn Sie ein kleines Unternehmen haben, wird Ihnen ein Coach mit Erfahrung und Einsicht helfen, es zu stärken.

Auf der anderen Seite, wenn Sie ein großes Unternehmen haben, lässt Sie ein Coach alles in einer sehr organisierten Art und Weise handhaben, und selbst wenn Sie etwas vermissen, wird er ein Auge auf die Dinge haben. Die Einstellung eines Trainers kann Ihnen also Millionen von Verlusten ersparen und Ihnen helfen, hohe Gewinne und Erfolg in Ihrem Unternehmen zu erzielen.