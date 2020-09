Von Henri Apell

Unter KMUs sind sogenannte Klein- und Mittelbetriebe zu verstehen. Sie gelten als Stütze der deutschen Wirtschaft. Ein großer Teil des deutschen BIP wird von den KMUs erzeugt. In München ist die Stütze der kleinen Betriebe besonders wichtig.

Dies hat vermutlich auch damit zu tun, dass in Bayern ein großer Anteil von DAX-Unternehmen ihren Standort haben. Die Zulieferindustrie in Bayern profitiert enorm von dessen Standort. Viele Unternehmen siedeln sich gerade deshalb im Zentrum Bayerns an, um ein Naheverhältnis zu den in München tätigen Unternehmen aufbauen zu können. Obwohl es in Corona Zeiten Usus geworden ist, die Konferenzen auf Video-Basis durchzuführen, hat der aktuellen Trend langjährige Traditionen nicht obsolet gemacht.

Das persönliche Treffen ist immer noch nicht in den Hintergrund gerückt. Zu viele Bereiche sind diesbezüglich auch naheliegend und können alte Gewohnheiten auflösen. Ein wesentlicher Bereich, der sich diesbezüglich einzuordnen hat, ist die Lohnabrechnung.

Lohnabrechnung als teuer Nebenbeschäftigung innerhalb der Unternehmensstruktur

Sie gilt als klassischer Hemmschuh bei kleinen Unternehmen, weil die eigene Durchführung in der Administration einen hohen Kostenaufwand verursacht. Aus diesem Grund lassen viele Unternehmen ihre Lohnabrechnung in München erstellen. Dies spart Zeit und Ressourcen. Vor allem muss beachtet werden, dass die Lohnabrechnung keine einfache administrative Tätigkeit ist.

Immer neue Gesetze, die oft im Monatstakt neu durch die Ministerien ausgegeben werden, erschweren den Arbeitsalltag im Büro. Zusätzlich sind auch arbeitsrechtlich relevante Sachverhalte zu klären, wenn Mitarbeiter neu in ein Dienstverhältnis einsteigen oder alte Mitarbeiter kündigen. Selbst bestehende Mitarbeiter suchen häufig nach einer Veränderung indem sie zum Beispiel eine beruflich veranlasste Fortbildung planen. Abrechnungstechnisch ist dies auch durch die Lohnabrechnung zu berücksichtigen, was die Mitarbeiter in der Personalabteilung vor große Herausforderungen stellen kann.

Das Outsourcing in der Lohnabrechnung wird daher gerade von kleinen Unternehmen als Alternative geschätzt. Wenn viele offene Fragen zugleich eintreffen, dann kann dies auch durchaus als sinnvolle Alternative gesehen werden.

Komplizierte Detailarbeit in der Lohnabrechnung

Gerade wenn es um die Verarbeitung der Gehaltsabrechnung geht, sieht man sich oftmals in eine komplizierte und zeitaufwändige Detailarbeit verknüpft. Diese Aufgabe kann durch einen längeren Bearbeitungszeitraum auch sehr teuer sein. Zu den Lohn- und Gehaltsabrechnungsfunktionen gehören sehr vielseitige Aufgaben, die neben der Ermittlung der Löhne auch laufende Agenden gehören.