Von Henri Apell

Durch Corona finden viele Meetings in Unternehmen nur noch online.

Die Mehrzahl der Firmen mussten sehr schnell virtuelle Meetings anbieten und haben die Erfahrung gemacht, dass online vieles anders abläuft als offline.

Dabei gehören Tonausfälle, schwaches Internet oder schlechte Videoqualität noch zu den geringsten Übeln. Vielmehr benötigen Moderatorinnen oder Moderatoren spezielle Fähigkeiten und müssen auch stets den Überblick behalten.

Spannend wird es ferner, wenn es zu Interaktionen zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommen soll.

Wie sind da die Regeln?

Wie gut, dass dieses Buch ganz neu auf dem Markt ist:

Virtuelle Meetings leiten von Eugenia Schmitt

Virtuelle Meetings stellen inzwischen einen zentralen Treiber der meisten Unternehmen dar, ohne den Zusammenarbeit nicht möglich ist. Doch sie funktionieren anders als herkömmliche Meetings – und dabei ist besonders die Führung gefragt, mit umfassenderer Kompetenz als vorher: in Moderation, Multitasking, Mindset. Es sind die vielen „Kleinigkeiten“, für die sie gerüstet sein sollte: Die flüchtige Aufmerksamkeitsspanne ihrer Teilnehmenden.

Das Herbeiführen von Verbindlichkeit in den Entscheidungen. Und natürlich das Handling der Technik: Dokumente, die irrtümlich für alle Teilnehmende freigeschaltet werden. Die fehlende Erreichbarkeit des IT-Ansprechpartners. Zoom-Bombing. „Virtuelle Meetings leiten“ vermittelt für viele der typischen Herausforderungen das erforderliche Know-how und Tipps.

Zunächst werden die Besonderheiten virtueller Meetings skizziert und bewährte technische Hilfsmittel beschrieben. Dazu gehören die Auswahl der Plattform, des Settings und der Applikationen. Beispielsweise ist es in bestimmten Situationen sinnvoll, zusätzliche Apps einzusetzen, die die Zusammenarbeit außerhalb des virtuellen Meeting-Raumes erlauben, sowohl synchron als asynchron.

Dazu erhalten LeserInnen eine Übersicht über die Spezifika von Abstimmungs-Apps, Apps für Live-Umfragen, Visualisierungen oder Mind Maps.

Neben der technischen Seite braucht die Führung Moderationskompetenzen und ein von Neugier auf die digitalen Möglichkeiten geprägtes Mindset. Dazu beschreibt die Autorin, welche Fragen sich die Moderation zu Beginn des Meetings beantworten muss, wie sie/er die Kommunikation gestaltet und ihre/seine TeilnehmerInnen motiviert. Beispielsweise empfiehlt es sich, ein Meeting in Segmente einzuteilen, Redebeiträge zu begrenzen, „Parkplätze für Ideen“ einzurichten und To-dos vorzusehen oder eine Co-Moderation für den Chat einzusetzen.

In den folgenden Kapiteln lernen LeserInnen die Schritte zur Vorbereitung der Agenda eines virtuellen Meetings sowie die Durchführung und Nachbereitung virtueller Treffen kennen. Zu einem intensiven Verständnis über spezifische Moderationstechniken und zu typischen Gruppenphänomenen gelangen die LeserInnen im weiteren Verlauf.

Dort erfahren sie, wie beliebte Methoden wie Brainstorming und Mind-Mapping in einem virtuellen Kontext angewendet werden, wie Entscheidungen und Abstimmungen gelingen und wie sie mit spezifischen Gruppenprozessen im virtuellen Miteinander umgehen.

Über die Autorin:

Seit über 12 Jahren ist Dr. Eugenia Schmitt eine Business Coach und Beraterin mit Trainingserfahrung in Wirtschaft, Finanzwirtschaft und Schlüsselqualifikationen. Die Kernpunkte ihrer Arbeit liegen in Beratung und Coaching der Führungskräfte und fachverantwortlichen Mitarbeiter bei ihren individuellen Anliegen in der Business-Kommunikation, Entscheidungs- und Risikokompetenz, Verständnis und Interpretation der datenbasierten Ergebnisse sowie sowie auf der Unternehmensebene in der Beratung von individuellen Problemstellungen in den Themen Risiko-/Kommunikations- und Feedbackkultur für die neue Arbeitswelt in der Digitalisierungsära. Als Mathematikerin ist sie daran interessiert, mit ihren Klienten (elegante) Wege zu finden, für ein auf den ersten Blick unlösbares Problem und Dinge so zu sehen, wie sie sind und sie dann verbessern, falls nötig.

Hier noch alle Angaben zum Buch:

Eugenia Schmitt: Virtuelle Meetings leiten. Effiziente Gestaltung und Durchführung von virtuellen Meetings. Wie die professionelle virtuelle Zusammenarbeit der Teilnehmer gelingt. ManagerSeminare, Bonn 2020, 264 S. + Online-Arbeitshilfen, kt., ISBN 978-3-95891-074-4, 49,90 Euro.

Wie immer beim Verlag: Als ein zusätzlicher Service zum Buch stehen passende digital abruf- und sofort einsetzbare Arbeitshilfen zur Verfügung.

Sie können es direkt beim Verlag ManagerSeminare bestellen.

Viel Erfolg bei den nächsten Meetings – online natürlich!