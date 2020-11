Viele Trainings, Coachings oder Beratungen finden im Moment online statt.

Das ist der Krise geschuldet. Doch schon jetzt zeigt sich, dass die persönliche Begegnung zwischen Menschen sehr wichtig ist.

Daher werden auch wieder Seminare und Trainings in Hotels stattfinden. Natürlich unter neuen Voraussetzungen und mit den bis dann beschlossenen Regeln im Umgang miteinander.

Mehr denn je wird dann die geeignete Gegend, in der sich das Hotel befindet, eine gewichtige Rolle spielen. Also eher ruhig gelegen und nicht in der Mitte der Stadt, damit die Teilnehmer abends nach dem Seminar sich noch in Vergnügungen stürzen können. → Weiterlesen