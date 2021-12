Von Henri Apell

Die Arbeit als Selbständiger bietet sehr viele Vorteile.

Die Stichwörter, die sich damit assoziieren lassen reichen von mehr Flexibilität, Sicherheit und finanzieller Freiheit. Immer mehr Menschen erkennen den Vorteil von der Arbeit in der Selbständigkeit.

Sie allein entscheiden, wie hoch ihr Arbeitseinsatz pro Woche ist. Wenn Ihnen einmal nicht nach Arbeit ist, dann nehmen Sie sich einige Stunden frei und fahren beispielsweise an den See. Dort genießen Sie vielleicht die letzten Sonnenstunden des Sommers und nehmen dann noch einige Zeit im Büro in Anspruch. Natürlich hängt es stark davon ab, welche Tätigkeit Sie ausüben.

Wenn Sie zum Beispiel in einem technischen Bereich ihr tägliches Brot verdienen, dann können Sie auch nachts arbeiten. Vor allem Programmiertätigkeiten lassen sich unabhängig von anderen Personen durchführen.

Die Vorteile der Selbständigkeit

Die Vorteile der Flexibilität sind unübersichtlich. Ebenso zu erwähnen sind die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn Sie ausreichend Geld verdienen, können Sie die Ausgabenseite steuern und vielleicht sogar ihren PKW in die Ausgabenbilanz einbeziehen.

Auch die Flexibilität lässt sich von unterschiedlichen Seiten her betrachten. Wem diese Form der Arbeit gefällt, der wird sich früher oder später für den Weg in die Selbständigkeit entscheiden. Ein Bereich der abseits der traditionellen (zumindest in den Medien transportieren Foren) Quellen forcierten Tätigkeit für die Selbständigkeit eignet, ist das Coaching. Wenn Sie die Coaching-Angebote für Ihre Klienten auch noch zu Hause anbieten, dann ist mithilfe eines freien Zugangs auch die Flexibilität gegeben.

Coaching-Angebote zu Hause

Angenommen, Sie wollen Ihren Schülern einen freien Zugang zu Ihrem Klienten Zimmer in ihrem Haus anbieten, dann kann mit einem Schlüsselkasten auch der Zutritt von befugten Personen sichergestellt werden. Diese Form des Zutrittssystems wird auch in Büros und zum Beispiel Lagerhallen benutzt. Vor allem der Schlüsselkasten mit Zahlenschloss kommt sehr gerne zur Anwendung. Was der Vorteil für Sie als Anbieter ist, wird klar ersichtlich, wenn die Kontrolle alleinig bei Ihnen liegt.

Übrigens ist das Angebot von Coaching-Einheiten eine sehr beliebte Form der Selbständigkeit. Das beweist auch die Fülle an Videos, die mittlerweile auf YouTube heruntergeladen werden kann.

Es werden unterschiedliche Coaching Systeme für die Zuseher vorgestellt. Viele Anbieter nutzen dies auch als Werbemaßnahme.