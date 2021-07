Von admin

Bilder sagen mehr als tausend Worte.

Ich bin mir sicher, dass Sie als Teilnehmer diesen Satz schon mal bei irgendeinem Seminar oder Workshop gehört haben.

Wahrscheinlich ist auch, dass Sie selbst als Trainer dieses Bonmot schon benutzt haben.

Und jetzt mal Hand aufs Herz: Handeln Sie auch danach? Benutzen Sie auch Bilder und Visualisierungen? Und ich meine jetzt nicht herausgetrennte Kalendersprüche!

Ach, Sie können sich nicht auch noch darum kümmern und sind gerade voll beschäftigt mit der Ausschreibung des nächsten Seminars? Okay, dann könnte Sie das hier interessieren:

Christian Ridder: Business as Visual Doppelpack – Buch und Karten-Set

Zuerst einmal: Der Autor Christian Ridder ist Graphic Recorder und Visual Facilitator. Auf Konferenzen und in Workshops visualisiert er komplexe Zusammenhänge als moderne Wimmelbilder.

Darüber hinaus bringt er Beratern, Managern und Coachs in Visualisierungstrainings bei, wie sie selbst anhand von Zeichnungen Ideen strukturieren, Pläne diskutieren und Menschen motivieren können.

Nun zum Set:

Bilder haben die Kraft, festgefahrene Sichtweisen aufzubrechen, Gedanken zu ordnen, Botschaften überzeugend zu vermitteln, Prozesse effektiver zu gestalten und miteinander kreative Lösungen zu finden. In seinem Buch nimmt Christian Ridder die Leser mit in einen Visualisierungskochkurs, der mit einer Art „Küchenrundgang“ als Einführung in den Stammbaum und die Spielarten der Visualisierung beginnt und über die Zeichenmaterialien als Küchenausstattung zu den Zutaten der Bildsprache führt.

Es folgen die richtige Zubereitung der Zutaten in Form von Visualisierungsstrategien mittels Mind Maps, Canvas, organisches Clustern, Post-it-Postern und vieles mehr, um Zusammenhänge darzustellen. Und schließlich kommen mit einer umfangreichen Speisekarte und den Lieblingsgerichten auch anspruchsvolle Feinschmecker unter den Lesern auf ihre Kosten:

Bei der Konzeption komplexerer Bildstrukturen, Metapherwelten und Anwendungsszenarien wie Sketchnotes, Design Thinking, der Visualisierung von Projekten oder Gesprächsimpulsen im Meeting zeigt sich, dass der Visualisierung im beruflichen Alltag praktisch keine Grenzen gesetzt sind.

Beraterinnen, Coachs, Trainer und Moderatorinnen mit Visualisierungskompetenz steigern die Qualität ihrer Workshops und Coachings. Managerinnen und Führungskräfte lernen mithilfe der Visualisierung, die richtigen Fragen zu stellen und ihre Botschaften in Bildern wirksam und mit bleibendem Eindruck zu vermitteln.

Hier noch einmal alle Angaben zum Doppelpack:

Christian Ridder: Business as Visual Doppelpack – Buch und KartenSet. managerSeminare, Bonn 2021. Methodenbuch 240 S., kt., und KartenSet aus 50 Karten auf strapazierfähigem Karton, zusammen zum Kombinationspreis 69,90 Euro.

Das Set können Sie exklusiv, günstig und bequem direkt beim Verlag ManagerSeminare bestellen.

Viel Erfolg bei der Anwendung!