Von Henri Apell

Bei meinen vielen Aus-, Fort- und Weiterbildungen gab es ganz unterschiedliche Seminare.

Und ich spreche hier von Präsenzseminaren, also Menschen vor Ort, die miteinander agiert und voneinander gelernt haben. Online beschränkte sich damals höchstens das Nachreichen von Mitschriften oder Seminarunterlagen per E-Mail. Eine geschlossene Yahoo-Gruppe zu moderieren galt schon als digitale Meisterleistung.

Es gab damals gute und weniger gehaltvolle Seminare, langweilige und mitreißende Dozenten, angenehme oder schäbige einfache Seminarräume.

Neben der Vermittlung von Wissen war der wichtigste Punkt, eine Gruppe in ihrem Lernprozess zu begleiten, die Individuen zu unterstützen und alle bei guter Laune zu halten.

Dozentinnen und Dozenten, die das besonders gut konnten, bauten interaktive Spiele in den Seminartag ein. An diese Trainings denke ich bis heute gerne und auch dankbar zurück.

Doch nun sind andere Zeiten: Viele Seminare und Weiterbildungen bilden online statt und auch hier ist es möglich, aktivierende Spiele und Methoden einzubauen.

Doch wie? Und welche? Und was eignet sich für wen? Was hat sich bewährt? Wo finde ich solche Spiele?

Die Beantwortung all jener Fragen finden Sie in diesem wunderbaren Buch von Gert Schilling:

80 Spiele fürs Live-Online-Training

Für all diejenigen unter Ihnen, die immer noch der Meinung sind, dass Spaß, gute Laune und herzliches Lachen nichts bei Online-Seminaren zu suchen haben, die werden bei der Lektüre eines besseren belehrt. Vertrauen Sie da getrost dem Herausgeber des Buchs, der zum einen erfahrener Seminarleiter und erfolgreicher Buchautor ist. Seit 2009 leitet er den jährlichen Trainer-Kongress in Berlin und auch hier hat er die Transformation von Offline zu Online bravourös gemeistert! Wenn Sie auf das Bild von ihm am Ende des Buchs schauen, dann sehen Sie bei ihm nicht nur einen Schalk im Nacken 😉

Zurück zum Buch:

Es ist wunderbar gegliedert, sodass man sehr schnell passende Anwendungsbeispiele für die eigenen Bedürfnisse findet.

So zunächst die 3 Kategorien:

Auflockerungsspiele Lernspiele mit Hintergrund Lernspiele mit höherem Aufwand

Daneben finden Sie Tipps von erfahrenen PraktikerInnen, genügend visuelle Hilfe und jede Menge Tricks.

Wie immer als besonderer Service beim Verlag ManagerSeminare gibt es buchbegleitenden Download-Ressourcen:

Diese enthalten u.a. notwendige Spielvorlagen, die direkt zur Einbindung in die eigene digitale Präsentation genutzt werden können. Ferner eine Liste mit Linktipps zu hilfreichen kostenlosen Tools und Apps, die die vorgestellten Spiele unterstützen.

Hier noch einmal alle Angaben zum Buch:

Gert Schilling (Hrsg.): 80 Spiele fürs Live-Online-Training. Von der Aktivierung bis zur Interaktion mit Tiefgang: Lebendige, sofort umsetzbare Übungen für virtuelle Lernformate. managerSeminare, Bonn 2021, 280 S. plus Online-Arbeitshilfen kt., ISBN 978-3-95891-085-0, 49,90 Euro.

Sie können das Buch direkt beim Verlag ManagerSeminare bestellen.

Und dann viel Erfolg bei der Umsetzung!