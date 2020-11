Von Henri Apell

Schnell, innovativ und unberechenbar – iGaming ist eine einzigartige und junge Branche und ganz sicher nicht für jedermann. Aber für diejenigen, die bereit sind, sich in eine internationale und sich schnell verändernde Arbeitskultur zu vertiefen, kann der Bereich des Online-Glücksspiels eine ausgezeichnete Gelegenheit sein, um wesentliche und übertragbare Fähigkeiten in allen Bereichen von HR über UX-Design bis hin zu SEO zu erlernen – und das alles während man als arbeitsorientierter Expat im Ausland lebt.

Was ist iGaming?

iGaming ist ein Oberbegriff, der alle Formen des Online-Glücksspiels umfasst. Während der Begriff am häufigsten mit Online-Pokerräumen und Online-Casinos assoziiert wird, erstreckt sich iGaming auch auf Online-Sportwetten, E-Sportwetten, Krypto-Währungen, Binärhandel und Fantasy-Sportarten.

iGaming ist international und folglich mehrsprachig

Wenn Sie mehr als eine Sprache sprechen, gehören Sie zu der Mehrheit in der Branche. Tatsächlich ist es nicht ungewöhnlich, Kollegen zu haben, die drei bis vier Sprachen sprechen. Das Ergebnis ist ein beeindruckend multikulturelles Arbeitsumfeld.

Eine Karriere bei iGaming ist nicht die beste Wahl für eine Person, die gerne an einem Ort bleibt. Viele der größeren Unternehmen haben mehrere Niederlassungen in Ländern wie Schweden, Spanien, Großbritannien, Estland, Malta und zunehmend auch in Asien, wo das Interesse an iGaming unglaublich schnell wächst. Die Chancen, dass Sie für einen Job umziehen müssen, sind hoch, was die Branche ideal für den freiwilligen Weltenbummler macht.

Die Karrieremöglichkeiten sind enorm

Ambitionierte Personen, die ihre Karriere beschleunigen möchten, werden von der iGaming-Industrie angezogen, da sie eine rasche Karriereentwicklung verspricht. Talent, Engagement und Potenzial werden oft durch jahrelange Erfahrung belohnt.

In einer jungen Branche wie dieser werden Eigeninitiative, Eigeninitiative und intelligentes Denken belohnt. Oft wird eher nach Personen mit einer bestimmten Persönlichkeit oder Denkweise als nach präzisen Fähigkeiten gesucht. Sie sollten nicht überrascht sein, wenn Ihr Chef Anfang dreißig ist. Diejenigen, die bereit sind, Stunden zu investieren, um sich von den anderen abzuheben, sind in der Lage, die Karriereleiter zu erklimmen und innerhalb von nur drei bis vier Jahren heiß begehrt zu sein.

iGaming ist eine reichhaltige Industrie

Der weltweite Online-Glücksspielmarkt wird bis zum Jahr 2020 auf 59,79 Milliarden USD geschätzt, wobei diese Zahl angesichts des unvorhersehbaren Potenzials neuer Sektoren wie Krypto-Währungen und E-Sports sogar noch höher liegen könnte. Dies hat die gleichen Auswirkungen wie in jeder anderen reichen Branche – das Geschäft ist voller Investitionen, Wachstum, Innovation und Chancen.

Vielleicht weil so viele iGaming-Mitarbeiter Expats sind, ist die Branche für ihr starkes soziales Netzwerk bekannt. Dies geschieht in Form von Veranstaltungen nach Feierabend, Wochenend-Partys und Online-Gemeinschaften wie Facebook. Viele der größeren Unternehmen gehen weit, wenn es darum geht sicherzustellen, dass neue und umgesiedelte Mitarbeiter viele Gelegenheiten erhalten, Freundschaften zu schließen und sich in der lokalen Gemeinschaft zurechtzufinden. Der jugendliche Charakter der Branche erklärt auch ihre große Partykultur.

Flexible Arbeitsbedingungen sind die Norm

Eine weitere Qualität, die dem jugendlichen und online-basierten Charakter der Branche zugeschrieben werden kann, sind flexible Arbeitsbedingungen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten oder ihre Arbeitszeiten selbst festlegen. Die Arbeitgeber sind im Allgemeinen offen für die Diskussion von Teilzeitregelungen und stark personalisierten Verträgen.

Ein Hintergrundwissen im Bereich iGaming ist selten wesentlich für den Einstieg in höherrangige Positionen. Obwohl Kandidaten mit früherer Erfahrung im Glücksspielbereich ein klarer Vorteil sind, gibt es eine Fülle von Stellen ohne Erwartungen oder gar Bedarf an Fachwissen. Stattdessen werden sich Personalvermittler für Ihre eigenständigen Fähigkeiten interessieren – auch wenn Sie diese bisher nur in ganz anderen Bereichen eingesetzt haben.

Wenn Sie ein gutes Verständnis von Programmierung, Marketing, Kundenbindung, Personalwesen, Produktdesign, Affiliate-Management oder SEO haben, werden Sie für junge Unternehmen, die talentierte Mitarbeiter suchen, eine attraktive Perspektive darstellen.

Einige Unternehmen bieten einen Kurs oder eine formelle Einführung in die iGaming-Branche an, aber höchstwahrscheinlich werden Sie die Grundlagen durch die große Menge an Informationen, die Sie allein durch Ihre Tätigkeit in der Branche aufnehmen werden, sehr schnell erlernen.

Die vielen Branchennachrichtenpublikationen, Gemeindeveranstaltungen und eine starke Kommunikation am Arbeitsplatz werden dafür sorgen, dass Sie innerhalb eines Jahres – ob Sie nun mit Sportbüchern oder Online-Poker arbeiten – erkennen werden, dass Sie so etwas wie ein Experte auf Ihrem jeweiligen Gebiet sind.

Getreu dem zwanglosen Charakter der Arbeitskultur, aus der so viele iGaming-Geschäfte hervorgehen, werden viele Büros eine lockere Kleiderordnung haben. Die Mitarbeiter lassen Krawatte oder Absätze zu Hause und entscheiden sich stattdessen für etwas Bequemes, aber Schickes.

Die Arbeit bei iGaming bietet viele Vergünstigungen, und angesichts der enormen Nachfrage nach Mitarbeitern in den verschiedensten Bereichen lohnt es sich, einen Einstieg in dieses Feld zu erwägen, wenn Sie ehrgeizig sind und sich für das Potenzial der neuen Technologien, der Spielkultur und der online-basierten Unternehmen interessieren.