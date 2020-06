Von Henri Apell

Veränderungen passieren ständig. Da kann man sich noch so sehr wehren.

Leben ist Veränderung und trotzdem gibt es Bereiche, da fallen sie uns sehr schwer. Besonders in der Arbeitswelt. Da hat man sich gerade irgendwo gut eingearbeitet und versteht alle Abläufe und – zack! – ändert sich ein Prozess.

Das mag ärgerlich und, noch schlimmer, anstrengend sein. Ändern lässt es sich nicht.

Also am besten mal einen Coach holen, der das konstruktiv begleitet.

Also vielleicht Sie? Sie haben gerade Zeit und könnten den Auftrag übernehmen?

Ich hätte da eine hilfreiche Lektüre, die Sie dabei unterstützt und Ihnen dabei auch Zeit und Mühe spart. Und darüber hinaus eine gute Vorbereitung ist.

Das Buch von Andreas Gebhardt: 101 Impulskarten zur Entwicklung der Organisationskultur für Trainer, Berater und Coachs.

Moderator/innen, Coachs oder Teamleiter können hiermit wesentliche Kulturthemen bearbeiten, wie etwa die Fehlerkultur, den Umgang mit Macht, Lob/Wertschätzung, (Selbst-)Verantwortung, Vertrauen, Konflikt und Entscheidung, Kreativität, Führung, Sinnhaftigkeit.

Da die Impulse in der Art ihrer Aktivierung sehr unterschiedlich ausfallen, können beim Kombinieren der Karten bewusst sehr verschiedene Reize gesetzt werden, was für Abwechslung und für eine hohe Nachhaltigkeit sorgt. Das Buch bietet hierfür verschiedene Zugriffsmöglichkeiten an.

Ein Beispiel aus dem Buch:

Der Fall „Makel, Murks & Co“: An welche Fehler haben wir uns schon gewöhnt, obwohl es eigentlich besser sein könnte? Und mit welchen davon sollten wir uns beschäftigen? In der 15-Minuten-Version wird über diese beiden Fragen diskutiert, indem die Moderation ergänzende provokative Fragen stellt.

In der 10-Minuten-Version findet nur eine Fragerunde darüber statt, welche Fehler im Team besonders häufig auftauchen. „Konkurrenz aus der Seitenstraße“ ist eine Auseinandersetzung mit der Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Geschäftsmodells.

In seiner 20-Minuten-Version bilden sich Kleingruppen mit dem Auftrag „Kill your own Company“. Oder „Keine Note ist falsch“: In Anlehnung an ein Zitat nach Miles Davis sensibilisiert dieser Impuls dafür, dass der Umgang mit einem Fehler darüber entscheidet, ob daraus etwas Gutes entsteht.

Fragen laden dazu ein, zu überlegen, wie aus der Situation ein wertvoller Entwicklungsschritt werden kann.

Ein toller zusätzlicher Service vom Verlag: Es gibt dazu viele Download-Ressourcen. Diese enthalten zusätzlich alle Impulsfragen dieses Buchs als PDFs für die digitale Präsentation vor Ort oder den Einsatz in Online-Meetings.

Das erspart Ihnen Zeit und Mühe!

Hier noch einmal alle Angaben zum Buch:

Andreas Gebhardt: 101 Impulskarten zur Entwicklung der Organisationskultur für Trainer, Berater und Coachs. managerSeminare, Bonn 2020, 240 S., kt., ISBN 978-3-95891-071-3, 49,90 Euro

Sie können das Buch direkt beim Verlag ManagerSeminare bestellen.

Viel Erfolg bei der Umsetzung!