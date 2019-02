Von admin

In Zeiten, in denen Beratungsdienstleistungen buchstäblich in Hülle und Fülle angeboten werden, ist es umso wichtiger, auf die Qualität der Angebote Acht zu geben.

Dies gilt für keinen Beratungsbereich eindringlicher als für den der Vermögensberatung. Warum? Weil hier offensichtlich die eigene finanzielle Zukunft auf dem Spiel steht – und das nicht zuletzt auch aufgrund sinkender Renten und in Relation zum Wirtschaftswachstum nur mäßig steigender Löhne. Vermögensinvestitionen sind eben eine brisante Angelegenheit und müssen deshalb sorgsam abgewogen werden.

In diesem Artikel zeigen wir, worauf es bei der Auswahl von Vermögensberatungsleistungen vor allem ankommt.

Grundsätzlich auf Beratungsleistungen setzen

Wer nicht bereits ein ausgeprägtes Finanzwissen besitzt, sollte sich nicht allzu viele Hoffnungen machen, es gleichsam nachträglich in Eigenregie zu erwerben. Denn nicht nur ist die Materie höchst komplex; auch die Angebote bzw. Angebotsstrukturen sind mittlerweile so viel-fältig, dass sie unter Umständen nicht einmal von Experten – man denke da bloß an die Finanzkrise 2008/2009 – gründlich verstanden werden.

Zwar versprechen etwa auch viele Softwarelösungen, dass man mit deren Hilfe selbstständig lohnende Investments tätigen könne, doch ist hier für den Laien große Vorsicht geboten – kleinere Anfangsgewinne, sollten nicht zu großen »All-in-Investments« verleiten. Kurzum: Wer sein Erspartes langfristig sinnvoll anlegen möchte, benötig mehr als nur laienhaftes Halbwissen oder Softwarepakete. Wer gut investieren will, sollte eine professionelle Vermögensberatung konsultieren.

Doch genau an diesem Punkt setzten bereits andere Probleme ein: Woher weiß ich denn, dass eine Vermögensberatung auch wirklich »professionell« ist und ich nicht bloß abgezockt werde? Die Antwort ist einfach: Das weiß man prinzipiell nie; gleichwohl gibt es einige Anhalts-punkte, die man da im Auge behalten kann und auch behalten muss, möchte man seine finanzielle Zukunft nicht leichtfertig verzocken.

Woran erkenne ich eine gute Finanzberatung?

Zunächst einmal verfügen gute bzw. seriöse Finanzberater selbstverständlich über einschlägige Fachkenntnisse. Dies ist auf den ersten Blick eine Binsenweisheit, denn was würde man anderes von einem Finanzberater erwarten, als dass er zumindest eine wie auch immer geartete kaufmännische Ausbildung absolviert hat?

Auf den zweiten Blick stellt sich die Sache schon anders dar, müssen seriöse Berater ihre Qualifikationen doch weder extravagant zur Schau stellen, noch sie verheimlichen. Letztlich ist es jedoch natürlich klar, dass man dies als Laie dennoch nicht so richtig einschätzen kann.

Viel wichtiger sind deshalb Dinge, wie etwa eine Zugehörigkeit zu einem seriösen Fachverband oder eine neutrale, sachorientierte Sprache bei der Präsentation der eigenen Dienstleistungen. Marktschreierische Formulierungen wie „letzte Chance“ oder „einmalige Gelegenheit“ sollten hellhörig werden lassen.

Entsprechend drängen seriöse Berater auch nicht zum Kauf, sondern lassen einem Zeit, alles durchzudenken und gegebenenfalls Gegenanagebote einzuholen. Damit verbunden sagen seriöse Beratungsdienstleiter ihren Kunden auch direkt, was konkret in ihren Leistungsumfang fällt und was nicht.

Ebenfalls wichtig ist es zu klären, ob ein Berater abhängig oder unabhängig ist. Abhängige Finanzberater sind in der Regel bei einer Hausbank angestellt und arbeiten auf Provisionsbasis. Zudem bieten sie nur Produkte bestimmter Emittenten an und sind etwaigen Verkaufszielen ihres Arbeitgebers unterworfen. Sie sind verpflichtet, diese Abhängigkeit bereits zu Beginn eines Beratungsgesprächs offenzulegen und die potenziellen Kunden über mögliche Provisionen und andere Kosten aufklären.

Unabhängige Berater arbeiten dagegen in der Regel auf Honorarbasis, deren Höhe von der investierten Summe sowie von der Entwicklung des jeweiligen Anlagedepots abhängt. Auch sind sie nicht an bestimmte Emittenten gebunden und können somit individueller beraten.

Letztlich kommt es aber auf die konkreten Anlageziele und die konkrete Situation der jeweiligen Anleger an, wenn es um die Entscheidung für eine abhängige oder unabhängige Beratung geht.

Dies muss im Einzelfall jeder für sich selbst prüfen. Und ob eine Vermögensberatung im Endeffekt also tatsächlich »Gold wert« gewesen sein wird, hängt auch von der Bereitschaft der Anleger ab, sich umfassend über etwaige Beratungsangebote zu informieren.