Journaling-Gewohnheit aufbauen: Mach nicht diesen einen Fehler

Coaching

Warum die meisten beim Journaling scheitern – und wie du es schaffst, dass die Gewohnheit wirklich hält. Ohne Perfektionismus, mit System.

Ich saß da, das schöne Notizbuch aufgeschlagen, Stift in der Hand. Fünf Minuten vergingen. Zehn. Ich starrte auf die leere Seite und dachte: „Was soll ich hier eigentlich schreiben?“ Am nächsten Tag ließ ich es bleiben. Am übernächsten auch. Nach einer Woche lag das Buch unter dem Stapel anderer guter Vorsätze. Kommt dir bekannt vor?

Der Fehler, den ich damals gemacht habe, ist derselbe, an dem die meisten scheitern, wenn sie eine Journaling Gewohnheit aufbauen wollen. Und er hat nichts mit mangelnder Disziplin zu tun.

Warum Journaling überhaupt funktioniert

Bevor wir zum entscheidenden Punkt kommen, lass mich ehrlich sein: Journaling ist kein Wundermittel. Es wird nicht über Nacht deine Selbstzweifel auflösen oder deine Probleme verschwinden lassen.

Was es aber tut: Es verschafft dir Klarheit. Wenn Gedanken nur im Kopf kreisen, vermischen sie sich. Du denkst denselben Sorgengedanken zum zehnten Mal, ohne weiterzukommen. Sobald du ihn aufschreibst, wird er greifbar. Du siehst ihn von außen. Und plötzlich merkst du Muster, die dir vorher nicht aufgefallen sind.

Als ich wieder mit Journaling anfing – diesmal anders –, war eine meiner ersten Einsichten: Ich hatte immer montags die meisten Selbstzweifel. Nicht zufällig. Ich hatte sie, weil ich sonntags zu lange aufblieb und montagmorgens gerädert war. Das hätte ich ohne Aufschreiben nie so klar gesehen.

Der eine Fehler, der alles zunichtemacht

Hier ist er: Du startest mit zu hohen Erwartungen an die Form.

Die meisten denken bei Journaling an diese Instagram-perfekten Bullet Journals. Oder an lange, tiefgründige Einträge wie bei Anne Frank. Sie glauben, Journaling müsse poetisch sein, strukturiert, schön aussehen – und vor allem: lang.

Also setzen sie sich hin und wollen gleich drei Seiten füllen. Mit bedeutungsvollen Gedanken. Mit Struktur. Mit System.

Und dann passiert genau das, was mir passiert ist: Du sitzt da und weißt nicht, wo du anfangen. sollst. Die leere Seite fühlt sich riesig an. Du zweifelst, ob deine Gedanken überhaupt „journalingwürdig“ sind. Du schiebst es auf. Morgen. Übermorgen. Nie.

Das Problem ist nicht, dass du keine Gedanken hättest. Das Problem ist der Anspruch.

Was stattdessen funktioniert

Als ich verstand, dass ich keine literarischen Meisterwerke produzieren musste, änderte sich alles. Ich machte es mir zur Regel: Ein Satz zählt.

Nicht drei Seiten. Nicht perfekte Formulierungen. Ein einziger Satz.

„Heute war ich stolz, dass ich das Gespräch gesucht habe.“

„Ich fühle mich überfordert, weiß aber nicht genau, wovon.“

„War müde, habe trotzdem Sport gemacht.“

Das war alles. Aber dieser eine Satz war der Einstieg, der die Gewohnheit möglich machte.

Hier ist, was ich gelernt habe: Eine Gewohnheit entsteht nicht durch Intensität, sondern durch Wiederholung. Es ist besser, zehn Tage hintereinander einen Satz zu schreiben, als einmal drei Seiten und dann nie wieder.

So baust du die Gewohnheit wirklich auf

Lass mich dir zeigen, was bei mir und bei vielen anderen funktioniert hat.

Mach es lächerlich klein

Dein Ziel ist nicht, ein guter Journaler zu werden. Dein Ziel ist, die Gewohnheit zu verankern. Also machst du es so einfach, dass du nicht Nein sagen kannst.

Ein Satz. Jeden Tag. Das war meine Regel. An guten Tagen wurde mehr daraus. Aber der Druck war weg.

Koppel es an eine bestehende Routine

Gewohnheiten entstehen durch Auslöser. Ich habe Journaling an etwas geknüpft, das ich ohnehin jeden Abend tue: Zähneputzen. Notizbuch liegt neben der Bettlampe. Zähne geputzt, hingesetzt, einen Satz geschrieben. Fertig.

Du kannst es auch an den Morgenkaffee koppeln. Oder an die Mittagspause. Wichtig ist: direkt nach etwas, das bereits Gewohnheit ist.

Vergiss Perfektion

Rechtschreibfehler? Egal. Banale Gedanken? Völlig in Ordnung. Stichworte statt Sätze? Auch gut.

Niemand wird das jemals lesen. Du machst das für dich. Das Notizbuch ist kein Kunstwerk, es ist ein Werkzeug.

Nutz einfache Impulse

Wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, hilft eine Frage. Ich hatte drei, die ich rotierte:

Was war heute eine kleine Sache, die gut lief?

Was beschäftigt mich gerade?

Worauf freue ich mich morgen?

Nicht philosophisch. Nicht tief. Einfach ein Impuls, um ins Schreiben zu kommen.

Was nach ein paar Wochen passiert

Die ersten Tage fühlte sich Journaling seltsam an. Ich fragte mich, ob es überhaupt etwas bringt.

Aber nach etwa zwei Wochen merkte ich: Ich dachte abends schon mal darüber nach, was ich später aufschreiben würde. Mein Gehirn begann, den Tag anders wahrzunehmen. Aufmerksamer. Reflektierter.

Nach einem Monat blätterte ich zurück und las, was ich vor drei Wochen geschrieben hatte. Und ich sah Dinge, die ich längst vergessen hatte. Kleine Fortschritte. Wiederkehrende Sorgen. Muster.

Das ist der eigentliche Wert: Du baust dir ein Gedächtnis für deine Entwicklung. Du siehst schwarz auf weiß, dass du dich bewegst – auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt.

Der zweithäufigste Fehler: Zu viel Struktur

Manche starten mit ausgeklügelten Systemen. Morgenroutine-Journal, Dankbarkeitstagebuch, Zieletracker, Reflexionsfragen. Alles auf einmal.

Das kann funktionieren – aber meist tut es das nicht. Weil du dir wieder Druck machst. Weil du glaubst, du müsstest alles ausfüllen. Weil das System dich führt, statt dass du das System nutzt.

Mein Rat: Starte formlos. Ein leeres Notizbuch. Ein Satz pro Tag. Wenn die Gewohnheit steht – nach ein paar Wochen –, kannst du immer noch Struktur hinzufügen. Aber erst, wenn du wirklich weißt, was du brauchst.

Was du diese Woche tun kannst

Nicht nächsten Monat. Nicht „irgendwann“. Diese Woche.

Besorg dir ein Notizbuch. Kein teures, kein schönes. Eins, das du auch vollkritzeln darfst. Oder nimm eine Notiz-App, wenn dir das lieber ist.

Leg es an einen Ort, an dem du es jeden Tag siehst. Neben die Kaffeemaschine. Neben die Zahnbürste. Auf den Nachttisch.

Und dann schreib heute Abend einen Satz. Irgendeinen. Es muss nichts Besonderes sein.

Morgen wieder. Übermorgen wieder.

Sieben Tage. Sieben Sätze. Mehr nicht.

Wenn du das schaffst, hast du mehr erreicht als die meisten, die mit einem perfekten Plan starten und nach drei Tagen aufgeben.

Warum es sich lohnt, dranzubleiben

Journaling ist keine schnelle Lösung. Es ist auch kein Allheilmittel gegen Selbstzweifel oder Aufschieberitis.

Aber es ist eines der wenigen Werkzeuge, die dir helfen, dich selbst besser zu verstehen. Ohne Coach, ohne App, ohne Abhängigkeit von äußeren Umständen.

Es zeigt dir, wo du stehst. Was sich wiederholt. Was sich verändert hat.

Und in einer Welt voller Ablenkung und Lärm ist das Aufschreiben der eigenen Gedanken ein kleiner, stiller Akt der Selbstbestimmung.

Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur anfangen. Einen Satz nach dem anderen.