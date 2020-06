Also eher irgend etwas mit Natur. Das hat den riesengroßen Vorteil, dass sich Menschen sehr weitläufig verteilen können.

In der Stadt kommt es zwangsläufig zu Menschenansammlungen und der Mindestabstand kann daher nicht immer eingehalten werden. Daher, um es mit den Worten des Philosophen Jean-Jacques Rousseau sagen: Retour à la nature! Also zurück zur Natur! Also natürliche Umgebung, wenig Stadt und ganz viel Horizont.

Und ein Fluss wirkt auch sehr beruhigend auf Menschen. Was ist denn besser in diesen neuen Zeiten als möglichst viel Beruhigung?

Doch wo finde ich solche Unterkünfte bzw. Hotels? Natürlich online bei den entsprechenden Plattformen wie zum Beispiel Expedia.

Dort können Sie in Ruhe auswählen und auch schon einen Kontakt herstellen beziehungsweise Ihr Interesse bekunden. Denn Seminargäste sind immer gerne gesehen, weil sie oftmals länger bleiben und auch mehr konsumieren. Je länger das Seminar dauert, umso höher ist auch die Zimmerkategorie, die gebucht wird.

Das Hotel profitiert erheblich von Teilnehmern unserer Seminare, weil Planungssicherheit besteht. Leere Zimmer bringen schließlich keinen Umsatz.

Nicht zu vergessen ist ein weiterer Vorteil: Die frische Luft. Gerade Aktivitäten draußen stärken das Immunsystem und macht außerdem gute Laune. So lassen sich trotz der Abstandsregeln viele Lockerungselemente in den Seminartag einplanen und auch durchführen.

Schließlich sind moderne Seminare keine reine Wissensvermittlung sondern sollen neue Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln. Und das gelingt dann am besten, wenn sich die Teilnehmer rundum wohlfühlen.