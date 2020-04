Von Henri Apell

Gerade, wenn es drauf ankommt und gutes Projektmanagement gefragt ist, dann sollte man sich vergegenwärtigen, was bisher gut funktioniert hat und auch in Zukunft so sein wird.

Als Gedächtnisstütze habe ich hier eine Infografik für Sie:

Infographik von Wrike – projektmanagement agentur

Also immer dran denken!