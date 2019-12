Von admin

Zahlreiche Arbeitnehmer wie aber auch Selbständige sind der Meinung, dass sie ihre Arbeit auch in den eigenen vier Wänden durchführen könnten.

Schlussendlich darf man sich nicht nur über eine Zeitersparnis freuen, weil man sich den Weg in die Arbeit erspart – man spart hier auch zugleich an Fahrtkosten.

Und man ist in der glücklichen Lage, sich die Arbeitszeit frei einteilen zu können.

Jedoch bringt das Arbeiten von Zuhause nicht nur Vorteile mit sich: Die wohl größte Herausforderung ist die Selbstorganisation – daheim gibt es einfach immer die Möglichkeit, sich ablenken zu lassen.

Das können einerseits die Kinder sein, andererseits aber auch kleinere Hausarbeiten, die man lieber erledigt, bevor man sich einem (mitunter langweiligen) Projekt widmet.

Mit der richtigen Einstellung sowie passenden Aufträgen ist es durchaus möglich, selbständig von daheim aus Geld verdienen zu können. Vor allem auch deshalb, weil das Internet sehr wohl einige interessante Möglichkeiten bietet.

Möglichkeit Nummer 1: Programmierer

Wer als Programmierer tätig ist, der kann auch problemlos an seinem eigenen Rechner in den eigenen vier Wänden arbeiten. Wichtig ist, dass man ein paar Programmiersprachen beherrscht – so unter anderem Java, PHP sowie auch C++.

Es gibt auch Programmierer, die sich auf Datenbanken wie App-Entwicklung spezialisiert haben. In der Regel arbeiten Programmierer als freie Mitarbeiter; natürlich besteht aber auch die Möglichkeit einer fixen Anstellung.

Programmierer können sich durchaus über eine sehr gute Bezahlung freuen. Vor allem dann, wenn es größere Aufträge sind, kann man hier pro Monat einen hohen vierstelligen Betrag erzielen. Zu beachten ist jedoch, dass hier die Weiterbildung an erster Stelle steht. Um also immer am neuesten Stand bleiben zu können, sollte man sich mit den ständigen Neuerungen der jeweiligen Programmiersprachen auseinandersetzen.

Möglichkeit Nummer 2: Webdesigner

Auch der Webdesigner, der als Angestellter oder auch als Selbständiger tätig sein kann, wird in der Regel seinen Job von Zuhause aus durchführen. Auch hier ist nur ein Computerarbeitsplatz erforderlich. Dies deshalb, weil die Kommunikation mit den Auftraggebern fast immer nur online erfolgt.

Auch als Webdesigner kann man ein relativ hohes Einkommen erzielen. Einerseits damit, eigene Webseiten zu erstellen, andererseits auch im Rahmen der Webseitenpflege. Das heißt, bestehende Internetauftritte werden in regelmäßigen Abständen gewartet wie auch gepflegt.

Möglichkeit Nummer 3: Texter

Ob für Online Shops, Blogs, Firmenpublikationen oder Magazine: Der Bedarf an Content war noch nie so groß wie heute – es gibt einfach unzählige Seiten, die mit Text gefüllt werden müssen. Und ein Großteil der Texte wird von sogenannten freiberuflichen Texten verfasst und dann entweder gleich von derselben Person korrekturgelesen oder von einem Lektor bzw. Korrektor überprüft.

Wer also der Meinung ist, entsprechende Rechtschreib- wie Grammatikkenntnisse zu haben, der kann sich durchaus als Texter versuchen.

Da man auch bei diesem Job nur einen Computer benötigt, kann auch diese Arbeit von daheim aus ausgeübt werden

Möglichkeit Nummer 4: Bitcoin

Eine durchaus interessante Variante, wobei das Risiko nicht unterschätzt werden darf – wer nämlich sein Geld in die Kryptowährung Bitcoin investiert, der kann nicht nur hohe Gewinne einfahren, sondern muss mitunter auch Verluste verbuchen. Der Markt ist ausgesprochen volatil, sodass es immer wieder zu gravierenden Kursveränderungen kommen kann. So kann der Bitcoin in der Früh noch bei 7.500 US Dollar liegen und am Abend unter die 6.900 US Dollar gerutscht sein.

Wem der Kryptomarkt zu gefährlich ist, der kann natürlich auch einen Blick auf den Aktienmarkt werfen. Wer Aktien kaufen will, der benötigt ebenfalls nur einen internetfähigen Rechner (oder Tablet bzw. Smartphone), um sodann mit Apple-, Facebook- oder auch mit Siemens-Papieren handeln zu können.

Möglichkeit Nummer 5: YouTube

Sogenannte YouTuber werden zwar gerne belächelt, doch wer hier ansprechenden Content liefert und sich selbst gut vermarktet, der kann hier gut und gerne richtig viel Geld verdienen. Auch hier kann der Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden eingerichtet werden.

Die Einnahmen entstehen beispielsweise durch platzierte Affiliate-Links in der Videobeschreibung sowie auch durch das Schalten von Werbeanzeigen.

Hat zudem der YouTuber noch eine entsprechend hohe Reichweite, so werden wohl auch Product Placement-Verträge angeboten werden.