Von Henri Apell

Kryptowährungen wie Bitcoin werden immer interessanter und nun interessieren sich auch technisch nicht so bewanderte Internetnutzer dafür etwas von ihrem hart verdienten Geld in diese digitalen Währungen zu investieren.

Damit das aber nicht zu einem verlustreichen Unternehmen wird, ist es wichtig zu wissen womit man hier handelt.

Dazu hier eine kleine Einführung.

Was ist Bitcoin

Bitcoin ist eine ziemlich schwer zu fassende Währung, denn man kann Sie schwer fassen und es gibt keine materielle Repräsentation für Bitcoin. Die Währung wird erzeugt, wenn Rechner bestimmte Aufgaben lösen und als Kompensation für den Zeit, Strom und Materialaufwand bei der Lösung dieser Aufgaben, die essenziell für die wichtige Verschlüsselung von Transaktionen sind, ausgezahlt.

Wie handle ich mit Bitcoin

Wenn Sie Bitcoin halten und transferieren wollen, müssen Sie ein Konto eröffnen. Dieses Konto besteh aus einer privaten Adresse, die Sie geheim halten müssen und am besten auf Papier in einer geheimen Lokalität speichern und einer öffentlichen Adresse, die für das Übersenden von Bitcoins verwendet wird.

Dank dieser Adresse kann Ihnen ein Fremder Geld zusenden, ohne das sonst jemand Einfluss auf die Transkation hat. Achten Sie bei aller Geheimhaltung darauf nicht Ihre geheime Adresse zu verlieren, denn ohne diese Adresse ist Ihr gesamtes Guthaben verloren und es gibt keinen Weg das Guthaben wieder zu bekommen.

Handelsprogramme für automatisierte Transkationen

Im Internet werden so viele automatisierte Handelsprogramme angeboten, dass es schwer ist zu wissen welche wirklich nützlich sind. Eines davon ist Bitcoin Future. Wie bei all den anderen obskuren Handelsprogrammen ist es wichtig zu überprüfen ob dieses Handelsprogramm nützlich ist. Dazu recherchieren Sie am besten auf Foren und versuchen vertrauenswürdige Erfahrungsberichte zu finden.

Die Entwicklung des Kurses

Bitcoin hatte einen Boom in den letzten Jahren und einen kleinen Crash bei dem viel Investoren ein wenig Geld verloren haben. Auf lange Sicht ist Bitcoin die bekannteste Kryptowährung und hat so das größte Potential, solange keine neue Konkurrenz aufkommt. Eine kleine Investition ist sicher nicht zu gefährlich.

Fazit

Mit Bitcoin kann man heutzutage recht einfach handeln und es gibt viele Plattformen, die den Handel möglich machen. Wichtig ist nur immer die volle Kontrolle über sein Guthaben zu erhalten und nicht fragwürdigen Anbietern auf den Leim zu gehen.