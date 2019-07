Von Henri Apell

Seminare für Projektmanagement sind im Moment sehr gefragt.

Und gerne dürfen sie auch länger dauern und neue Ansichten und Umsetzungsmöglichkeiten vermitteln.

Wer als Trainer dazu noch wenige Unterlagen und Seminarerfahrung hat, für den gibt es das digitale Trainingskonzept von Sabine Niodusch.

Was steckt dahinter?

Das Trainingskonzept bietet Ihnen den Ablauf eines dreitägigen Projektmanagement-Seminars sowie umfangreiche, frei anpassbare digitale Materialien. Hierin lernen Ihre Teilnehmer als künftige Projekt- oder Teilprojektleiter, wie sie Projekte professioneller leiten und dabei die Vorteile agiler Elemente nutzen.

Was ist Hybrides Projektmanagement?

Hybrides Projektmanagement bezeichnet die Kombination von klassischen Projektmanagement-Methoden mit agilen Projektmanagement-Techniken. Das hier vorgestellte Seminarkonzept vermittelt Menschen ein ganzheitliches Grundverständnis über hybrides PM und dessen Methodenkanon.

Das Training enthält den klassischen Ansatz des Projektmanagements, der in der Projektdurchführungsphase durch die Arbeit mit Iterationen als agilen Elementen erweitert wird. Die agilen Elemente ermöglichen beispielsweise Lernen im Team – das Feedback von Kunden zum Produkt kann schnell berücksichtigt und Entwicklungen sukzessive beschleunigt werden.

Seminarleiter erhalten hier ein anwendungsfertiges Konzept mit flexibel anpassbaren digitalen Lerninhalten und Materialien für ein dreitägiges Training plus Follow-up. Damit stellen diese innerhalb kürzester Zeit ein Seminar mit allen erforderlichen Präsentations- und Teilnehmerunterlagen zusammen.

Beispielsweise stehen den Teilnehmenden eine ganze Reihe an vorformulierten Anträgen, Planungs- und Analyse-Tools und Berichtsvorlagen zur Verfügung, die rasch individuell anpassbar sind. Nach dem Absolvieren des Seminars wissen die Teilnehmenden, wie sie mithilfe formaler Methoden Projekte starten und planen und in der Durchführungsphase wirksam in Iterationen arbeiten können. Sie kennen die notwendigen Aspekte des Projekt-Controllings und des Projektabschlusses.

Während eines anschließenden Follow-up-Tages reflektieren die Teilnehmenden über ihre gewonnenen Praxiserfahrungen und vertiefen ihre Kenntnisse für die Projektdurchführung in den Iterationen.

Was genau erhalten Sie?

Das digitale Trainingskonzept kann entweder direkt digital geladen oder auf USB-Stick bezogen werden. Dank der offenen Dateiformate können die digitalen Inhalte frei angepasst, ergänzt, gekürzt oder etwa mit dem Logo des Kunden belegt werden können.

Trainer und Seminarleiter können je nach Kenntnisstand ihrer Teilnehmer sehr flexibel auf über 380 PowerPoint-Charts sowie auf weitere Inputs, Übungen, Vorlagen und Flipchart-Vorschläge zurückgreifen. Das minutiöse Ablaufschema ist erprobt, es kann originalgetreu übernommen werden oder lediglich als Blaupause für die Themenbearbeitung dienen.

Ein Trainerleitfaden gibt Überblick über Ansatz, Inhalte und eingesetzte Methoden. Ausführliche Arbeitshilfen führen durch die Übungen und dokumentieren die persönlichen Arbeitsergebnisse der Teilnehmenden.

Hier noch einmal alle Daten zum Trainingskonzept:

Sabine Niodusch. Hybrides Projektmanagement (Digitales Trainingskonzept)

Projekte erfolgreich planen und in Iterationen umsetzen. managerSeminare, Bonn 2019. Digitales Trainingskonzept zum Download oder als USB-Stick mit Trainer-Einzellizenz. Enthält 380 PPT-Folien mit Traineranleitungen, Handouts, Inputs, Impulse, Übungen, Online-Ressourcen, für drei Trainingstage plus Follow-up. 248,00 EUR

Sie können es direkt beim Verlag ManagerSeminare beziehen.

Viel Erfolg bei der Umsetzung!