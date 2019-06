Von admin

Wo kann ein Trainer seine offenen Seminare anbieten?

Welche Stadt eignet sich dafür besonders? Berlin? München? Heidelberg (da wohne ich)?

Also mein Favorit ist eindeutig Köln!

Warum?

Nun, da gibt es einige gute Gründe:

Da wäre mal die gute Anbindung an die Bahn. Der Bahnhof liegt zentral und ist von allen Himmelsrichtungen gut zu erreichen. Man benötigt also kein Auto zur Anfahrt und das ist natürlich aus Gründen des Umweltschutzes sehr gut und von Vorteil.

Weiterhin auch die guten öffentlichen Verkehrsmittel. Vom Bahnhof aus führen umweltschonende Verkehrsmittel wie Straßenbahnen oder Busse in alle Stadtteile. So kann ein Trainer sein Seminar gut an die Randgebiete verlegen, wenn es nicht so große Kosten verursachen soll. Oder auch ins Zentrum der Stadt, wenn die Teilnehmer tiefer in die Tasche greifen können.

Auch die hohe Verfügbarkeit ganz unterschiedlicher Hotels spricht für Köln. Diese können bequem online zum Beispiel mit Expedia gebucht werden. Der erfahrene Trainer weiß, dass der Erfolg seiner Seminars auch sehr davon abhängt, wie gut seine Teilnehmer die Nacht verbringen und wie ausgeschlafen sie zum Seminar erscheinen. All das hilft dabei, gute Ergebnisse zu erzielen. Und auch da sollten sich Nutzen, Bequemlichkeit und Kosten die Waage halten.

Und, natürlich, eine gewichtiger Grund ist der Kölner Dom! Wahrzeichen der Stadt und direkt am Bahnhof gelegen macht es Sinn, diesem Denkmal in der Seminarpause einen Besuch abzustatten. Nicht umsonst wird er jährlich von Millionen Touristen aus aller Welt bestaunt.

Ach ja, natürlich darf ich den Rhein nicht vergessen. Schließlich liegt doch Köln am Rhein. Dies bedeutet, dass es auch auf dem Wasser jeden Menge Möglichkeiten gibt, nach dem Seminar am Abend noch etwas gemeinsam zu unternehmen. Schließlich zeigt sich der Erfolg eines Seminars auch an den Freizeitaktivitäten. Dies gilt besonders für bunt zusammen gewürfelte Teilnehmer.

Es spricht viel für Köln als Seminarort. Natürlich ist diese wunderschöne Stadt auch sonst eine Reise oder einen Ausflug wert!

Viel Spaß dort!