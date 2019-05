Von Henri Apell

Das ständige Empfangen von E-Mails und Telefonaten sowie das Scannen des Arbeitstages nach dem Klang von Meetings verursacht sicherlich Stress und Konzentrationsverlust.

Für viele von uns sind beschriebene Rhythmen zudem Praxis während der Stunden, welche wir im Büro verbringen.

Unsere Experten in der Zusammenarbeit mit führenden Psychologen haben diesen Artikel verfasst, damit unsere Leser diese Art von Hindernissen im Arbeitsleben im Augenblick überwinden

Statistisch angesehen interessieren sich immer weniger Menschen für einen großen Erfolg im Alltag.

Die meisten von Befragten wollen ihre Freizeit sinnvoll verbringen und sich keine Sorgen um Arbeitstage machen.

Im Gegensatz dazu stellen unsere Experten geheime Tricks zur freien Verfügung, damit Sie am Ende des Arbeitstages immer aktiv zu sein.

Wie kann man Stress am Arbeitsplatz, insbesondere im Zeitalter des Multitasking, bekämpfen? Hier sind ein paar einfache Regeln.

Sich Zeit lassen

Nimm dir wertvolle Zeit für dich selbst, indem du deine Ziele täglich und wöchentlich planst. Nivellierung der Ankunft von Arbeitsplätzen: fördert Fließfähigkeit und intellektuelle Leistungsfähigkeit. Das gleiche Prinzip gilt für Vorbereitung unserer Tage, mit sinnvollen Pausen zwischen den einzelnen Aktivitäten.

Arbeit während des ganzen Tages teilen

Reduziere die Anzahl der laufenden Aktivitäten. Wenn wir die Anzahl der Aktivitäten, auf die wir uns konzentrieren, in einem einzigen Teil der Zeit reduzieren, werden wir sicherlich nicht nur Fluidität, sondern vor allem die Fertigstellung der Aktivitäten selbst fördern. In der Praxis müssen Sie sich bemühen, alles in kleine Stücke zu teilen und sich immer und in kleinen Schritten zu bewegen.

Pausen häufiger machen

Reduziere die Größe der Aktivitäten. Durchschnittliche Zeit, welche jede Person mit maximaler intellektueller Produktivität verbringen kann, übersteigt nicht fünfundsiebzig Minuten. Der Ratschlag? Teilen Sie zum Beispiel Ihre Aktivitäten in Blöcke, welche bis zu einer Stunde dauern, und schließen Sie alles andere für diese Stunde aus, um die Fähigkeit zu finden, sich auf eine Sache nach der anderen zu konzentrieren. Pausen sollten etwa fünfzehn Minuten dauern, um sich zu regenerieren und sich auf einen weiteren Block mit hoher Konzentration vorzubereiten.

Endergebnisse stehen im Vordergrund

Plane Ergebnisse und nicht Aktivitäten. Es genügt nicht, routinemäßige Momente einzuführen, in denen sich das Team trifft. Aber es ist wichtig, sie nicht nur für Diskussionen oder Aktivitäten einzurichten, sondern auch die Zwischenergebnisse der einzelnen Aktivitäten zu überprüfen.

Pull-Planung. Jede am Projekt beteiligte Ressource reagiert auf die Bedürfnisse ihrer internen und externen Kunden und sollte auf Wunsch nur das produzieren, was gewünscht wird. Dies erleichtert die Kommunikation und Effektivität.

Vermeide die Überlastung. Die Mitarbeiter müssen die Überlastung immer im Griff haben, wenn wir eine hohe Leistung erbringen wollen.

Fazit:

Schließlich kann man zugeben, dass Stress einen negativen Einfluss auf unser Leben ausübt. Aus diesem Grund muss man ab dem ersten Arbeitstag im Büro lernen, stressige Situationen im Voraus zu vermeiden. Unsere geheimen Tipps leisten Ihnen Hilfe dabei und sorgen sich um eine gute Laune während des ganzen Arbeitstages.