Von Henri Apell

Die Digitalisierung macht auch vor der Führungsetage nicht halt.

Das kann man bedauern oder begrüßen, je nachdem, wie vertraut man mit digitalen Prozessen ist.

Für Führungskräfte, die die bedauern, für die ist dieses Buch besonders zu empfehlen:

Digital Leadership von Elke Berninger-Schäfer

Denn die Veränderung unserer Lebens- und Arbeitswelten durch Vernetzung und Digitalisierung geht mit einem radikalen Wechsel der Führungsrolle einher.

Von Führenden wird erwartet, dass sie neue digitale Kompetenzfelder ausfüllen, damit professionelle Vorgehensweisen auch im digitalen Führungsalltag entstehen können. Sie sollen ihre an verschiedenen Standorten arbeitenden Mitarbeiter und verteilte Teams in virtuellen Sitzungen coachen können, digitale Formate auswählen, per Mausklick einzelne Prozessphasen begleiten und die virtuell Anwesenden zu mehr Mitbestimmung motivieren.

Die digitale Technik bietet bereits umfangreiche Lösungen für diesen Job: Coaching Spaces, Whiteboards, Workflow-Systeme, Bildergalerien, Coaching-Modelle usw. stehen zur Verfügung. Doch noch fehlt vielen das Wesentliche: Die digitale Kompetenz, um die vielfältigen Erwartungen an ihre neue Rolle souverän auszufüllen.

Als Lehrcoach und Ausbilderin für „agiles Management“ beschreibt Elke Berninger-Schäfer die neuen Kompetenzfelder der Führungshierarchien, die für diese Veränderungen weiterentwickelt werden müssen.

Sie stellt den Zusammenhang her, welche Führungskonzepte für die Zukunft relevant werden, beleuchtet dabei die komplexen Anforderungen an das Mindset der digitalen Leader und stellt den aktuellen Stand der technischen Möglichkeiten vor.

In Kapitel 1 setzt sich die Autorin mit der Frage auseinander, was wirklich neu ist an den Führungsansprüchen und wie sich Organisationen und ihr Management noch deutlich im Grad ihrer Digitalisierungskompetenz unterscheiden.

Die elementarsten Anforderungen an Digital Leadership stehen im Fokus des zweiten Kapitels. Beispielsweise wird digitale Führung nicht mehr Lösungen vorgeben, vielmehr moderiert die Führungskraft Lösungsfindungsprozesse. Einflussnahme geschieht nicht über Hierarchie, sondern über Beziehungsmanagement in Netzwerkstrukturen.

Kapitel 3 beleuchtet die Entwicklung von Führungstheorien als Grundlage, auf der Digital Leadership aufbaut.

Im vierten Kapitel illustrieren praktische Beispiele aus einer Online-Plattform, wie virtuell über Medien und Online-Tools geführt werden kann. Agile Managementmethoden und das Führen in verteilten Teams spielen eine wichtige Rolle in der methodischen Umsetzung, die im fünften Kapitel beschrieben wird.

Kapitel 6 liefert einen Vorschlag zur Lernarchitektur, um die Kompetenzen zur digitalisierten Führung zu entwickeln.

Wie immer bei den Büchern des ManagerSeminare Verlags: Uns Lesern stehen zusätzlich zum Buch umfangreiche digitale Handouts als Download-Ressource zur Verfügung, die wie als persönliche Arbeitshilfe jederzeit in beliebiger Anzahl ausdrucken können.

Hier noch einmal alle Angaben zum Buch:

Elke Berninger-Schäfer: Digital Leadership. Die Digitalisierung der Führung. managerSeminare, Bonn 2019,

168 S. + digitale Arbeitshilfen online, kt., ISBN 978-3-95891-048-5, 24,90 Euro

