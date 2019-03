Von Henri Apell

Ich habe Mitarbeiterkommunikation in ganz unterschiedlichen Situationen erlebt. Und zwar als

- Mitarbeiter

- Teamleiter

- Klassischer “Prellbock”

- Coach

Jedes Mal war es eine große Herausforderung, auf mehreren Ebenen. Besonders dann, wenn ich Mitarbeiter anweisen, auch mal Kritik üben und unangenehme Dinge ansprechen musste.

Mir fehlte dazu einfach Erfahrung und eine Anleitung dazu.

Doch dafür gibt es jetzt ein neues Buch im Handel. Für mich etwas zu spät, dafür umso hilfreicher für andere!

Jochen Gabrisch: Führungsinstrument Mitarbeiterkommunikation. Wie gute Gesprächsführung im Team gelingt – Mitarbeitergespräche gekonnt führen

Und darum geht`s:

Kommunikation ist eines der wichtigsten Führungsinstrumente. In Teams, in denen strukturiert miteinander und nicht aneinander vorbei gesprochen wird, steigt die Qualität der Arbeit, sind Mitarbeiter und Führungskräfte bereit, sich gemeinsam einzusetzen. Gerade in komplexen VUCA-Arbeitswelten ist diese optimierende Abstimmung existenziell.

Führungskräfte werden mit diesem Ratgeber mit kompaktem Grundlagenwissen und Werkzeug ausgestattet, um diese Gespräche zielgerichtet zu führen. 25 praxisnahe Gesprächsleitfäden für die häufigsten Anlässe von Auswahl bis Zielvereinbarung, Formulierungen für Kernaussagen und Übungen bieten dafür ein solides Fundament.

Zu den Inhalten:

In Kapitel 1 öffnet Jochen Gabrisch den „Werkzeugkoffer Kommunikation“ mit dem kompakten Grundlagenwissen, um Gespräche zu strukturieren, Fragetechniken anzuwenden, dafür zu sensibilisieren, wie wichtig Formulierungen sind, gibt erste Ideen für die Umsetzung, Checklisten, um Gespräche richtig vor- und nachzubereiten und als „Walk the Talk“ getroffene Vereinbarungen aus dem Gespräch nachzuhalten und zu leben.

Die Inhalte von Kapitel 2 und 3 können Leser für die Gesprächsvorbereitung zum jeweiligen Anlass nutzen.

Das zweite Kapitel bietet kommentierte Leitfäden für Anlässe im Tagesgeschäft, das dritte Kapitel fokussiert auf Stationen im Personallebenszyklus.

Sie können das Buch direkt beim Verlag ManagerSeminare bestellen.

Hier noch einmal alle Angaben zum Buch:

Jochen Gabrisch: Führungsinstrument Mitarbeiterkommunikation. Wie gute Gesprächsführung im Team gelingt – Mitarbeitergespräche gekonnt führen. managerSeminare, Bonn 2019, 128 S + 55 S. Online-Arbeitshilfen., kt.,

ISBN 978-3-95891-051-5, 24,90 Euro

Viel Erfolg beim Umsetzen!