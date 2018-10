Von Henri Apell

Als Coach, Trainer oder Berater ist man ja viel unterwegs und ständig auf Reisen.

Andere Städte oder gar andere Länder können einen da ganz schön herausfordern. Daher ist es wichtig, gute Hotels und deren Service zu kennen. Ich rede hier von Tageszimmer in Hotels.

Tageszimmer deshalb, weil man als Coach ortsunabhängig tätig sein kann und den ganzen Service rund um das Coaching outsourcen kann.

An solche Hotels hat man als Trainer oder Coach gewisse Ansprüche. Ich möchte sie gerne hier aufführen.

Da wären zum einen die Möglichkeit, einfach buchen zu können. Das ist deshalb wichtig, weil man ständig unterwegs ist und daher nicht mehrmals anfragen kann. Wer natürlich eine Sekretärin oder einen Sekretär hat, der kann dies natürlich übertragen. Oder das Ganze erledigt eine Agentur.

Zum anderen sollte das Hotel auch gut zu erreichen sein. Also am besten in der Nähe des Bahnhofs oder des Flughafens. So spart man Zeit und letztendlich auch Geld für umständliche Wege.

Auch der Service, den ein Hotel bietet, ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Dies fängt schon bei der Rezeption an und sollte nicht beim Reinigungspersonal enden. Alles sollte möglichst lautlos und effizient ablaufen.

Ebenso sollte es leicht möglich sein, das Zimmer nur für ein paar Stunden zu buchen. Die größtmögliche Flexibilität sollte man hier voraussetzen können.

Zur Flexibilität sollte auch gehören, dass man am gleichen Tag noch Stunden hinzubuchen kann, falls beim Coachee noch Bedarf an weiteren Coachingeinheiten besteht. Coaching ist schließlich ein dynamischer Prozess, der selten bis ins Kleinste geplant werden kann. Besonders in Krisenzeiten sind längere Coachings nötig.

Doch was hat das Hotel davon? Nun, oftmals gibt es sogenannte “Leerzeiten” für einzelne Räume. So gibt es zum Beispiel bestimmte Onlineportale, die Übernachtungen zu günstigen Preisen anbieten. Meist sind es Zeiten außerhalb der Saison, in denen wenig los ist. Doch in den Hotels ist das Personal auch zu diesen Zeiten da und deshalb bietet man solche günstigen Möglichkeiten an. Das gibt es für Mietwagen ebenso wie für Kurz- oder Langstreckenflüge.

Daher nutzen Sie solche Möglichkeiten der Tageszimmer, um Ihren Klienten entgegen zu kommen.