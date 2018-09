Von Henri Apell

Trainings von der Stange sind nicht mehr gefragt.

Werden Sie für ein Training oder Seminar angefragt und gebucht, dann sollten Sie sich genau erkundigen, was die Erwartungen und Vorgaben Ihres Auftraggebers sind.

Das ist jedoch gar nicht so einfach, wie sich in der Praxis herausstellt. Selbst wenn Sie schon lange für eine bestimmte Firma als Trainer tätig sind, können sich immer wieder die Anforderungen und Erwartungen an Sie ändern.

Gleichzeitig sollten Sie nicht zu lange für die Konzeption eines neuen Seminars benötigen.

Wie sind Sie da eigentlich immer vorgegangen? Wen haben Sie kontaktiert? Welche Schritte haben Sie unternommen? Wen haben Sie in die Planung mit einbezogen? Und wie stellen Sie dieses Mal die Evaluation sicher? Gerade darauf legen viele Firmen große Wert.

Schließlich soll das im Seminar erarbeitete auch umgesetzt werden. Da wäre jetzt ein durchdachtes Konzept gut, mit dem man Schritt für Schritt an der Planung des Seminars arbeiten könnte. Und das gibt es sogar:

Das Buch Trainingsdesign von Anna Langheiter bietet genau das an.

Es bedarf nämlich ganz genauen Trainingsbedarfsanalysen. Ein kurzes Gespräch mit dem Auftraggeber reich da nämlich nicht aus. Nur mithilfe einer sauberen Analyse vermeiden Sie spätere Stolpersteine und können diese zudem benutzen, um den Auftraggeber etwas zu coachen. Im Seminar ist es dann zu spät dafür.

Im nächsten Schritt zeigt Ihnen Anna Langheiter, wie die Inhalte für das Training zweckgenau bestimmt und wie dann das Training und seine einzelnen Module aufgebaut werden. Als Maxime gilt: Jedes einzelne Modul unterstützt das angepeilte Ziel des Trainings, die Teilnehmenden kommen dabei ins Tun und erarbeiten sich die Lerninhalte aktiv.

Ganz im Sinne dieser Nutzenorientierung nehmen die folgenden Kapitel den Transfer in den Alltag und die Evaluierung der Wirksamkeit in den Blick. Wie sich das schrittweise Vorgehen zu einem transferwirksamen Trainingsdesign zusammenfügt, veranschaulicht das beispielhafte Trainingskonzept im abschließenden Kapitel.

Darin wird auch erklärt, wie ein begleitendes Qualitätsmanagement sowie die Schulung firmeninterner Trainer in ein Trainingsdesign eingeplant werden. Damit für die Teilnehmenden und die durchführenden Trainer Übersichtlichkeit und begleitende Hilfestellungen gewährleistet sind, zeigt die Autorin zudem, in welcher Form Lernmaterial und Informationen vorbereitet sein sollten.

Zu jedem der Schritte und Elemente stehen dem Leser Sammlungen bewährter Tools zur Verfügung. Sie unterstützen diesen beim Designen oder können von ihm unmittelbar in das Training eingeplant werden. Zudem lässt die Autorin den Leser mit immer wieder eingestreuten Tipps an ihrem umfangreichen Erfahrungsschatz teilhaben, wodurch Trainingsdesigner viele Probleme vermeiden können.

Als digitale Zusatzleistung können 16 Umsetzungshilfen aus dem Buch als Download-Ressourcen heruntergeladen und direkt eingesetzt werden.

Hier noch einmal die genauen Angaben zum Buch:

Anna Langheiter. Trainingsdesign. Wie Sie gut durchdachte, lebendige und passgenaue Weiterbildungskonzepte entwickeln, Bonn 2018, 352 S., kt., ISBN 978-3-95891-043-0, 49,90 Euro.

Sie können das Buch direkt beim Verlag ManagerSeminare bestellen.

Viel Erfolg bei der Umsetzung!