Die zahlreichen spannenden interaktiven Funktionen, die das Internet zu bieten hat, lassen auch die äußerst spannende Möglichkeit zu, interaktive Vorträge zu halten – man spricht von Webinaren.

Der Anbieter Clickmeeting stellt sich hierbei mit seinem Angebot als vielversprechende Plattform heraus.

Wir haben uns die Webinar Software von Clickmeeting genauer angesehen.

Webinar – interaktive Seminare mit großen Chancen

Kurz und bündig erklärt, ist ein Webinar ein Seminar im Internet. Die interaktiven Möglichkeiten von etwa Chatfunktionen und Audio-Streaming, sowie die Übermittlung von Hand-Outs und Präsentationen, stellen äußerst spannende Möglichkeiten dar, um das eigene Angebot zu präsentieren, und Interessenten weiter zu bilden. Besonders interessant ist dabei nicht zuletzt, dass Webinare ortsunabhängig stattfinden können, und somit nicht unbedingt spezielle Räumlichkeiten benötigt werden, was ein nicht unbedeutender Kostenfaktor sein kann. Dank der richtigem Software ist es beispielsweise ein Kinderspiel, ihr Webinar von zu Hause oder dem Büro aus zu veranstalten. Ein weiterer großer Vorteil ist die Skalierbarkeit – so können sie selbst bestimmen, wie viele Teilnehmer sie zum Webinar zulassen, und so theoretisch unbegrenzt große Gruppen zu ihrem Webinar akzeptieren. Clickmeeting ist ein Anbieter von Webinar Software, der viele nützliche Möglichkeiten bietet, um die eigene Expertise bestmöglich weitergeben zu können. Wir haben uns den Anbieter, sowie die Funktionen, welche die Software zu bieten hat, genauer angesehen.

Webinare innerhalb von wenigen Minuten erstellt

Das Interface für Dozenten ist äußerst einfach gestaltet, sodass es selbst für Menschen, die mit der Technik nicht so gut vertraut sind, einfach fallen sollte, seinen Webinar-Teilnehmern ein optisch ansprechendes Umfeld zu bieten. Man spricht in diesem Fall vom Webinar-Raum. Dieser kann innerhalb von wenigen Klicks individualisiert werden. Auch ein eigenes Branding ist möglich, um die eigenen Marken in das Angebot zu integrieren. Über eine eigene Einladungs-Funktion, können sie ihre Kontakte dazu animieren, bei ihrem Webinar teilzunehmen, und die Inhalte auf effektive Weise präsentieren. Weiters können sie bereits bei der Registrierung zur Teilnahme über ein Formular Fragen stellen, um ihre Zielgruppen später besser analysieren zu können.

Interaktive Webinare für größtmögliche Lernerfolge

Die Webinar Software von Clickmeeting bietet eine große Zahl von spannenden Funktionen, die ihr Webinar abwechslungsreich und anregend machen. Neben ihrem Audio-Text, den sie schließlich in Echtzeit einsprechen, können sie vorbereitete Grafiken nutzen, sowie Umfragen, einen Chat und ein Whiteboard für Ihre Skizzen. Die Webinare werden zwar jeweils ich Echtzeit, veranstaltet, jedoch stellt Clickmeeting eine Review-Funktion zur Verfügung, welche sie für ihre Teilnehmer als zusätzliches Service im Nachhinein abrufbar machen können, oder selbst zur Analyse und Optimierung verwenden können. Weiters steht eine detaillierte Statistik zur Auswertung des Webinars zur Verfügung, welche sie auch exportieren können. Nach dem Abschluss der Webinare haben sie die Möglichkeit, auf weiterführende Angebote hinzuweisen.

Verfügbarkeit und Soziale Netzwerke

Die Webinare Software von Clickmeeting ist nicht nur über den PC abrufbar – Ihre Teilnehmer können auch per Smartphone oder Tablet über die eigene Clickmeeting–App teilnehmen, und haben so eine große Flexibilität bei der Nutzung. Weiters können sie Ihre Webinare von Clickmeeting in vielen sozialen Netzwerken integrieren, und somit Ihr Marketing optimieren. So ist es beispielsweise möglich, Dokumente mit Dropbox zu teilen, oder ihre Kunden über Facebook, LinkedIn oder Twitter über neue Webinare zu informieren. Videos von Youtube lassen sich in ihre Webinare ebenso integrieren, wie die Webinare selbst auf ihrer WordPress-Website – eine Funktion die besonders spannend ist, da die Teilnehmer diese so besuchen können, ohne ihre Website verlassen zu müssen.

Wie sie sehen, bieten Webinare tolle Möglichkeiten, um ihrer Zielgruppe wertvolles Wissen vermitteln zu können. Clickmeeting bietet hierbei ein ganz besonders rundes Angebot, welches von den Möglichkeiten her auf jeden Fall in Betracht kommen sollte, wenn sie mit dem Gedenken spielen, Webinare zu veranstalten.