Von Henri Apell

Das Internet birgt ein schier unendliches Potenzial für alle, die buchstäblich mit der Welt in Verbindung stehen möchten. Kunden und Unternehmer gleichermaßen profitieren davon.

Und das Beste: Die Entwicklung des World Wide Web ist noch längst nicht abgeschlossen. Vielmehr bietet die Online-Welt noch viel mehr Chancen und Möglichkeiten. In Anbetracht dessen verwundert es nicht, dass immer mehr lokal ansässige Unternehmen sowie Existenzgründer und Jungunternehmer den Weg in Richtung E-Commerce gehen.

Die Vorteile für Gewerbetreibende, die sich im E-Commerce etablieren möchten, liegen auf der Hand. Viele Produkte und Dienstleistungen können nahezu ausschließlich über das Internet abgewickelt werden. Zum einen bedeutet das, dass eine Lagerhaltung nicht zwangsläufig erforderlich ist. Ein echtes Plus, denn die finanziellen Aufwendungen für Miete, Heizkosten, Personal- und Verwaltungsaufwand sind - je nach Region - ausgesprochen hoch. Internet-Unternehmer hingegen können vorwiegend ortsungebunden agieren. Unternehmensspezifische Aspekte lassen sich in vielen Fällen virtuell bzw. via E-Mail abwickeln.

Die Kosten, die mit Blick auf erfolgsorientiertes E-Commerce eingespart werden, können in Form von günstigen Angeboten, Rabattierungen und Co. an interessierte Kunden weiter gegeben werden. Apropos Kunden: Grundsätzlich bietet das Internet auch in Bezug auf Marketingaktivitäten weitaus mehr Möglichkeiten. Während klassische Formen der Werbung mitunter langwierig und vergleichsweise kostenintensiv sind, lassen sich online Anbieter finden, mit denen sich Internetwerbung zu überraschend niedrigen Konditionen durchführen lässt.

Diesbezüglich ist unter anderem vom Newsletter-Versand und einer damit angestrebten Kundenbindung die Rede. Des Weiteren können - ohne zusätzliche Porto- oder Versandkosten - Internetgutscheine, Werbemails und -briefe an bestimmte Zielgruppen geschickt werden.

Zuverlässigkeit und eine professionelle Arbeitsweise sind unabdingbar

So vielversprechend E-Commerce im Allgemeinen ist, so schwierig ist es doch aus Unternehmersicht generell, neue Kunden zu generieren und diese auch zu halten. Wie gut ist es doch da, dass sich online so zahlreiche vielversprechende Marketingmöglichkeiten finden. Im Zuge einer Unternehmensgründung - egal, ob on- oder offline - ist eine zuverlässige Erreichbarkeit elementar.

Ganz gleich, ob es darum geht, eingehende Telefonanrufe potenzieller Kunden oder Geschäftspartner zu beantworten oder auf Mails zu reagieren: Zuverlässigkeit und eine schnelle Reaktion sind grundlegend. Weil eben dies mitunter schwer zu realisieren ist, bietet sich die Zusammenarbeit mit einem professionellen Büroservice in jedem Fall an. Eingehende schriftliche oder telefonische Anfragen können direkt an bueroservice24.de/ weitergeleitet werden. Ein kompetentes Office-Management-Team gewährleistet eine souveräne, zuverlässige Kundenbetreuung.

Eine solche Unterstützung ist wahrlich bares Geld wert. So können sich Existenzgründer, Jungunternehmer und gestandene Geschäftsleute gleichermaßen auf das Wesentliche konzentrieren: ihr Kerngeschäft.

Ein breit gefächertes Angebot

Ein Büroservice fungiert buchstäblich wie ein Rettungsanker. So können Unternehmer auch in stressigen Situationen stets einen kühlen Kopf bewahren und ihr Aufgabenpensum sukzessive abarbeiten. Das erleichtert den Arbeitsalltag ungemein. Wichtig ist es allerdings, auf einen rundum professionellen Büroservice zu vertrauen.

Das Problem: Theoretisch kann jeder, der ein Telefon und einen Computer bedienen kann, einen Büroservice eröffnen. Ganz sicher gibt es in dieser Branche folglich auch erhebliche Unterschiede in Sachen Leistungs- und Servicequalität. Es lohnt sich daher unbedingt, einen Vergleich der Büroservice-Anbieter durchzuführen und die Kundenbewertungen in Augenschein zu nehmen. Wer die Möglichkeit bekommt, mit professionellen Büroservice-Agenturen zu kooperieren, für den lohnt sich de facto auch der Kostenaufwand. Denn Fakt ist: zufriedene Kunden sind buchstäblich unbezahlbar.

Damit für angehende Unternehmen die Weichen von Anfang an auf Erfolg gestellt werden, lohnt es sich, ein Existenzgründungsseminar zu besuchen. Hier erfahren die Teilnehmer alles über die Erstellung von Business-Plänen - die Grundlage für einen guten Start ins E-Business. Wertvolle Tipps und Hintergrundinformationen zu den Themen Kundengewinnung sowie steuerrechtliche Aspekte werden hier ebenfalls vermittelt. Deshalb jetzt beim lokalen Business Center nach passenden Angeboten informieren.