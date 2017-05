Von Henri Apell

The Work von Byron Katie: Das haben viele Coaches und Trainer zumindest mal gehört.

Doch was verbirgt sich genau hinter diesem so einfach scheinenden Prozess?

Dazu bietet Ulrich Bührle einen Onlinekurs an, und zwar kostenlos.

Ulrich selbst wurde 2008 von Byron Katie Mitchell zum "Certified Facilitator in THE WORK of Byron Katie" ausgebildet und ist sehr erfahren.

Sie finden dort neben zahlreichen Videos aus Live-Seminaren mit Ulrich auch Flipchart-Protokolle, Arbeitsmaterialien zum Ausdrucken.

Sie können sich direkt über diesen Link anmelden.

Viele neue Erkenntnisse wünsche ich Ihnen!